В Украине в 99% проверенных деклараций чиновников обнаружили недостоверные данные – Opendatabot

Как отмечает сервис, в 2019 году Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) выявило 1469 недостоверных деклараций – это самая большая цифра за последние четыре года. Всего в тот год НАПК проверило 1474 декларации.

Для сравнения, в 2018 году году было выявлено 469 недостоверных деклараций, а в 2017 – 141, проверки деклараций 2020 года продолжаются.