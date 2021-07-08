В ГБР открыли форму, через которую можно анонимно сообщить о незаконном имуществе чиновников

"Госбюро расследований – один из первых правоохранительных органов, запустивших отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов. Для улучшения сотрудничества с заявителями по разоблачению таких фактов бюро создало на сайте специальную форму для обращений", – говорится в сообщении.
В ГБР подчеркнули, что всю полученную информацию будут тщательно проверять. Гражданам и СМИ советуют обращаться через электронную форму, по специальному телефону или по почте.
В ноябре 2019 года вступил в силу закон об ответственности за незаконное обогащение (он же – закон о гражданской конфискации).
Согласно документу, приобретение чиновниками активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (110,5 тыс. грн) превышает их законные доходы, влечет за собой лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.
Дела о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд.
Антикоррупционная прокуратура сообщала о двух исках, поданных в соответствии с этим законом. Один из них касается нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, который, по данным ведомства, сдавал в аренду чужую жомовую яму и противоправно получил за это 1,2 млн грн. Второй – нардепа от "Батьківщини" Михаила Волынца, который не указал в декларации за 2020 год источник происхождения почти 3 млн грн на покупку квартиры.