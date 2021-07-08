В ГБР открыли форму, через которую можно анонимно сообщить о незаконном имуществе чиновников

"Госбюро расследований – один из первых правоохранительных органов, запустивших отдельную линию для получения сообщений о наличии у должностных лиц необоснованных активов. Для улучшения сотрудничества с заявителями по разоблачению таких фактов бюро создало на сайте специальную форму для обращений", – говорится в сообщении.

В ГБР подчеркнули, что всю полученную информацию будут тщательно проверять. Гражданам и СМИ советуют обращаться через электронную форму, по специальному телефону или по почте.