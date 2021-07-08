"Я вырвал у тебя зубы, гадюка". Судья КСУ Слиденко отправил сотруднику НАПК письмо с цитатой из "Трех мушкетеров", агентство обратилось в комиссию по этике

В агентстве рассказали, что после резонансного голосования 27 октября 2020 года, которым КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, Слиденко написал письмо сотруднику НАПК. За несколько недель до этого именно этот работник составил в отношении судьи протокол, поскольку Слиденко не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Письмо судьи было написано на французском языке и отправлено с официальной электронной почты судьи, утверждают в агентстве. НАПК цитирует его перевод: "А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь!" Александр Дюма, "Три мушкетера". P.S. Так что мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.".

В агентстве отметили, что, согласно международным актам, судья должен придерживаться высоких стандартов поведения и не совершать действий, подрывающих авторитет правосудия.

"Однако судья КСУ Игорь Слиденко неоднократно нарушал этические принципы, а потому должен быть уволен", – считают в НАПК.

Среди других причин обращения в комиссию в агентстве назвали подготовку судьей Слиденко решения КСУ о неконституционности электронного декларирования в условиях конфликта интересов и многочисленные заявления Слиденко в СМИ, нарушающие этические принципы. В частности, он заявлял, что необходимость приходить в НАПК является "унижением для любого судьи".

27 октября 2020 года в НАПК сообщили, что решение по делу о недостоверном декларировании принимали судьи, которых самих в этом подозревают. Там отметили, что в отношении Слиденко был составлен админпротокол из-за непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.

Слиденко рассказал, что в августе получил от НАПК письмо о нарушениях, связанных с декларированием, он отметил, что предоставил свои объяснения в письменном виде. По словам судьи, через 20 часов после отправки письма по электронной почте ему позвонили и сообщили, что его объяснения являются неудовлетворительными.

Голосеевский суд Киева 23 ноября рассмотрел два админпротокола, составленных на Слиденко за несвоевременную подачу электронной декларации, после чего закрыл производство "в связи с отменой акта, который устанавливает ответственность". В деле против Слиденко о конфликте интересов при голосовании суд его оправдал.

Сам Слиденко в интервью "Судебно-юридической газете" в ноябре 2020 года заявлял, что претензии НАПК касаются не задекларированной зарплаты за декабрь 2019-го, которую он не успел вовремя оформить, так как уехал в отпуск, и внес в декларацию, только вернувшись с отдыха.

Он также утверждает, что столкнулся с прямым давлением со стороны НАПК. "16 октября сотрудники НАПК заявились ко мне домой и пытались без каких-либо объяснений, без разрешения суда попасть ко мне в жилье", – заявил судья.