"Я вырвал у тебя зубы, гадюка". Судья КСУ Слиденко отправил сотруднику НАПК письмо с цитатой из "Трех мушкетеров", агентство обратилось в комиссию по этике

В агентстве рассказали, что после резонансного голосования 27 октября 2020 года, которым КСУ признал неконституционными полномочия НАПК по контролю и проверке деклараций, Слиденко написал письмо сотруднику НАПК. За несколько недель до этого именно этот работник составил в отношении судьи протокол, поскольку Слиденко не сообщил о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Письмо судьи было написано на французском языке и отправлено с официальной электронной почты судьи, утверждают в агентстве. НАПК цитирует его перевод: "А теперь, сказал Атос, заворачиваясь в плащ и надевая шляпу, теперь, когда я вырвал у тебя зубы, гадюка, кусайся, если сможешь!" Александр Дюма, "Три мушкетера". P.S. Так что мерси, господа, и передайте мой привет господину Н.".
В агентстве отметили, что, согласно международным актам, судья должен придерживаться высоких стандартов поведения и не совершать действий, подрывающих авторитет правосудия.
"Однако судья КСУ Игорь Слиденко неоднократно нарушал этические принципы, а потому должен быть уволен", – считают в НАПК.
Среди других причин обращения в комиссию в агентстве назвали подготовку судьей Слиденко решения КСУ о неконституционности электронного декларирования в условиях конфликта интересов и многочисленные заявления Слиденко в СМИ, нарушающие этические принципы. В частности, он заявлял, что необходимость приходить в НАПК является "унижением для любого судьи".
27 октября 2020 года в НАПК сообщили, что решение по делу о недостоверном декларировании принимали судьи, которых самих в этом подозревают. Там отметили, что в отношении Слиденко был составлен админпротокол из-за непредставления сообщений о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Слиденко рассказал, что в августе получил от НАПК письмо о нарушениях, связанных с декларированием, он отметил, что предоставил свои объяснения в письменном виде. По словам судьи, через 20 часов после отправки письма по электронной почте ему позвонили и сообщили, что его объяснения являются неудовлетворительными.
Голосеевский суд Киева 23 ноября рассмотрел два админпротокола, составленных на Слиденко за несвоевременную подачу электронной декларации, после чего закрыл производство "в связи с отменой акта, который устанавливает ответственность". В деле против Слиденко о конфликте интересов при голосовании суд его оправдал.
Сам Слиденко в интервью "Судебно-юридической газете" в ноябре 2020 года заявлял, что претензии НАПК касаются не задекларированной зарплаты за декабрь 2019-го, которую он не успел вовремя оформить, так как уехал в отпуск, и внес в декларацию, только вернувшись с отдыха.
Он также утверждает, что столкнулся с прямым давлением со стороны НАПК. "16 октября сотрудники НАПК заявились ко мне домой и пытались без каких-либо объяснений, без разрешения суда попасть ко мне в жилье", – заявил судья.
Конституционный Суд Украины 27 октября 2020 года отменил часть положений антикоррупционных законов и указал, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных данных, а также умышленную неподачу деклараций является чрезмерным наказанием за совершение таких правонарушений.
После решения КСУ в Украине начался конституционный кризис. Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в связи с решением КСУ 28 октября закрыло доступ к реестру электронных деклараций и прекратило их проверку, хранение и обнародование. Глава агентства Александр Новиков назвал решение КСУ "сокрушительным поражением антикоррупционной реформы".
Возглавлявший КСУ Александр Тупицкий сказал, что НАПК специально "разогнало ситуацию", Слиденко заявил, что решение суда не предусматривало необходимости закрывать реестр.
29 октября после заседания Совета нацбезопасности и обороны во исполнение распоряжения Кабмина НАПК открыло доступ к реестру электронных деклараций.