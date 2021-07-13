ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Иск Порошенко к Зеленскому и Бигусу по "пленкам Медведчука" рассмотрит Верховный Суд

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
От редакции Bihus.info требуют опубликовать якобы скрытые от общества записи разговоров Медведчука
От редакции Bihus.info требуют опубликовать якобы скрытые от общества записи разговоров Медведчука
Фото: EPA

Адвокат пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Игорь Головань сообщил, что дело по иску к действующему президенту Владимиру Зеленскому и общественной организации "Том 14", которую возглавляет журналист Денис Бигус, передали в Верховный Суд Украины. Об этом Головань написал в Facebook.

По словам Голованя, постановлением от 12 июля Окружной административный суд Киева передал дело на рассмотрение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

"Некоторые удивлялись, почему мы направили иск в ОАСК, ведь административные иски к президенту должен рассматривать Верховный Суд? Наша история несколько сложнее, ведь противоправные деяния, по нашему убеждению, совместно и скоординированно совершают президент и общественная организация. И мы уверены, что отвечать за свою совместную акцию Зеленский и Бигус должны вместе, в рамках одного дела", – заявил Головань.

https://www.facebook.com/igor.golovan/posts/6502381313120978

Контекст:

Журналисты проекта Bihus.info опубликовали четыре сюжета, где фигурируют "прослушки", предположительно, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука.

В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков "ЛНР" угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Человек с голосом Медведчука в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино".

Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.

8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорах по газу и электричеству. Журналисты Bihus.info пришли к выводу, что обмен пленного украинца Андрея Гречанова тормозили, чтобы сделать красивую картинку для Порошенко.

Позднее на YouTube-канале Bihus.info были опубликованы не включенные в тематические сюжеты записи разговоров общей длительностью в 36 часов.

Защита Порошенко уверена, что пленки Bihus.info – это атака на пятого президента и что редакция опубликовала не все записи. Адвокаты Порошенко подали иск от его имени к действующему главе государства Владимиру Зеленскому и общественной организации "Том 14". Иск содержит требование признать противоправными сокрытия от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде.

Бигус сообщал, что опубликовал все имеющиеся у него записи разговоров. Иск он назвал "юридической чушью".

Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук, переговоры, Верховный Суд, журналисты, Денис Бигус, прослушка, записи, Игорь Головань, иск
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
Как правильно сварить кукурузу. Самые важные советы
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"Папина дочка". Ирина Федишин показала своего отца
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"В очередной раз довел до слез". Беременная жена Анатолия Анатолича похвасталась подаренным им белым внедорожником. Фото
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
"Аня опять в положении", "Кажется, кто-то пошел за четвертым". Поклонники после нового видео заподозрили Седокову в беременности
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
  "Необычное сочетание, но очень удачное". Кулинарный эксперт показала, как приготовить салат из клубники и помидоров. Видео
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Господи, спасибо!" Цискаридзе рассказал, как пытался помочь "небезразличному человеку" и чем это обернулось
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Ладненький такой", "Надо еще сестренку". Молодая жена Петросяна показала подросшего сына Вагана
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"Не хватает папы, который очень много работает". Жена Monatik показала селфи с сыновьями
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"В заднице пропеллер, потому что сил хоть отбавляй". MamaRika рассказала о своем питании во время беременности
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
"Натуля, вы шикарная девочка". Могилевская показала голые ноги и глубокое декольте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
Осадчая в купальнике показала отдых на яхте
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
  Лучшие книги на английском языке для начинающих. Список
48-летняя Руслана увеличила губы
48-летняя Руслана увеличила губы
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
Звезда "Дизель Шоу" Булитко сделала прививку от коронавируса "хорошей" вакциной
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
"Это слишком красиво", "Сочно!". Звезда "Танцев со звездами" Гвоздева в огромных разрезах засветила голые бедра
Печень трески. Польза и вред для здоровья
Печень трески. Польза и вред для здоровья
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Горяча, чертовка". Никитюк в купальнике засветила грудь
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Никто помочь не смог". Дочь Успенской заявила, что неизвестные ведут от ее имени фальшивый микроблог в Instagram
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
"Хороши арбузы". Каменских снялась в купальнике на отдыхе с Потапом
  Поплавский озвучил размер своей пенсии
Поплавский озвучил размер своей пенсии
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"Старая женщина, которая хочет быть молодой. Бедная Дженнифер!", "Моя детка". Лопес потрясла бедрами перед камерой
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"А ей все 20 лет?". 39-летняя Брежнева пробежалась перед камерой в тонком облегающем платье
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Папина доча", "Вырастет красавицей". Орбакайте показала танец дочери и мужа
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
"Задок – огонь". Никитюк в коротких шортах похвасталась длинными ногами
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS