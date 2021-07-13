Иск Порошенко к Зеленскому и Бигусу по "пленкам Медведчука" рассмотрит Верховный Суд

8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорах по газу и электричеству. Журналисты Bihus.info пришли к выводу, что обмен пленного украинца Андрея Гречанова тормозили, чтобы сделать красивую картинку для Порошенко.

Позднее на YouTube-канале Bihus.info были опубликованы не включенные в тематические сюжеты записи разговоров общей длительностью в 36 часов.

Защита Порошенко уверена, что пленки Bihus.info – это атака на пятого президента и что редакция опубликовала не все записи. Адвокаты Порошенко подали иск от его имени к действующему главе государства Владимиру Зеленскому и общественной организации "Том 14". Иск содержит требование признать противоправными сокрытия от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде.

Бигус сообщал, что опубликовал все имеющиеся у него записи разговоров. Иск он назвал "юридической чушью".