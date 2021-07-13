Иск Порошенко к Зеленскому и Бигусу по "пленкам Медведчука" рассмотрит Верховный Суд

По словам Голованя, постановлением от 12 июля Окружной административный суд Киева передал дело на рассмотрение Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.
"Некоторые удивлялись, почему мы направили иск в ОАСК, ведь административные иски к президенту должен рассматривать Верховный Суд? Наша история несколько сложнее, ведь противоправные деяния, по нашему убеждению, совместно и скоординированно совершают президент и общественная организация. И мы уверены, что отвечать за свою совместную акцию Зеленский и Бигус должны вместе, в рамках одного дела", – заявил Головань.
Журналисты проекта Bihus.info опубликовали четыре сюжета, где фигурируют "прослушки", предположительно, главы политсовета ОПЗЖ, нардепа Виктора Медведчука.
В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков "ЛНР" угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Человек с голосом Медведчука в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино".
Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".
31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.
8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорах по газу и электричеству. Журналисты Bihus.info пришли к выводу, что обмен пленного украинца Андрея Гречанова тормозили, чтобы сделать красивую картинку для Порошенко.
Позднее на YouTube-канале Bihus.info были опубликованы не включенные в тематические сюжеты записи разговоров общей длительностью в 36 часов.
Защита Порошенко уверена, что пленки Bihus.info – это атака на пятого президента и что редакция опубликовала не все записи. Адвокаты Порошенко подали иск от его имени к действующему главе государства Владимиру Зеленскому и общественной организации "Том 14". Иск содержит требование признать противоправными сокрытия от общества "прослушек" и обязать обнародовать все записи в первоначальном виде.
Бигус сообщал, что опубликовал все имеющиеся у него записи разговоров. Иск он назвал "юридической чушью".