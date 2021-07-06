Порошенко подал иск против Зеленского и Bihus.Info. Он требует полностью обнародовать "пленки Медведчука"

Адвокат уверяет, что к так называемым "пленкам Медведчука", опубликованным Bihus.Info, причастен Офис президента, а публикация этих записей – это атака не на сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, а на Порошенко.
Также Головань уверен, что команда журналиста Дениса Бигуса опубликовала не все записи. Сейчас на YouTube-канале Bihus.Info обнародованы три пленки общей длительностью в 36 часов.
"Вместо публикации записей в том виде, которые Бигус и команда получили от своего источника... Bihus.Info подсунуло обществу три очередных видосика с монтированным-перемонтированным аудио. И с хронометражем пытаются нас обмануть. Сначала Бигус ляпнул, что у него шесть часов записей. Затем исправился, мол, не шесть, а 36... Но даже 36 часов никак не соответствуют вздохам Бигуса типа: "Вся редакция уже которую неделю сидит и прослушивает записи", – говорит юрист.
Журналисты проекта Bihus.Info опубликовали три фрагмента пленок, где фигурирует якобы Медведчук. В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков "ЛНР" угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Медведчук в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино".
Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".
31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.
8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорам по газу и электричеству. Журналисты Bihus.Info пришли к выводу, что обмен пленного украинца Андрея Гречанова тормозили, чтобы сделать красивую картинку для Порошенко.