Порошенко подал иск против Зеленского и Bihus.Info. Он требует полностью обнародовать "пленки Медведчука"

Адвокат уверяет, что к так называемым "пленкам Медведчука", опубликованным Bihus.Info, причастен Офис президента, а публикация этих записей – это атака не на сопредседателя партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, а на Порошенко.

Также Головань уверен, что команда журналиста Дениса Бигуса опубликовала не все записи. Сейчас на YouTube-канале Bihus.Info обнародованы три пленки общей длительностью в 36 часов.

"Вместо публикации записей в том виде, которые Бигус и команда получили от своего источника... Bihus.Info подсунуло обществу три очередных видосика с монтированным-перемонтированным аудио. И с хронометражем пытаются нас обмануть. Сначала Бигус ляпнул, что у него шесть часов записей. Затем исправился, мол, не шесть, а 36... Но даже 36 часов никак не соответствуют вздохам Бигуса типа: "Вся редакция уже которую неделю сидит и прослушивает записи", – говорит юрист.