Венедиктова назвала свою задачу в деле о госизмене Медведчука

"Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как генерального прокурора, в этом деле – закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом", – сказала генпрокурор.
Венедиктова отметила, что правоохранители с уважением относятся к решению Печерского райсуда Киева о продлении Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.
"Мы относимся к этому так же, как и относились два месяца назад", – подчеркнула генпрокурор.
11 мая Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.
Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.
В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.
Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и "не планирует возвращаться", Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".
12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.
13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет.
7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.
Заседание по продлению меры пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку началось 8 июля и длилось более 12 часов. 9 июля Печерский райсуд Киева запретил нардепу круглосуточно покидать место проживания сроком до 7 сентября включительно, за исключением необходимости получения медицинской помощи.
Решение суда может быть оспорено в течение пяти дней. Защита Медведчука уже сообщила, что будет обжаловать его в Киевском апелляционном суде.