Венедиктова назвала свою задачу в деле о госизмене Медведчука

"Задача на сегодняшний день прокуратуры и моя, как генерального прокурора, в этом деле – закончить досудебное расследование, предоставить материалы для ознакомления стороне защиты и зайти в суд с обвинительным актом", – сказала генпрокурор.

Венедиктова отметила, что правоохранители с уважением относятся к решению Печерского райсуда Киева о продлении Медведчуку меры пресечения в виде домашнего ареста.

"Мы относимся к этому так же, как и относились два месяца назад", – подчеркнула генпрокурор.