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Бигус ответил на иск Порошенко: Пусть адвокаты Петра Алексеевича еще придумают, что у меня есть записи об убийстве Кеннеди

Бигус: Если адвокатам Порошенко мерещится, что есть какие-то документы об убийстве Кеннеди, контактах с инопланетянами, неопубликованные видео Саши Грей, советую поискать специалистов по борьбе с галлюцинациями
Бигус: Если адвокатам Порошенко мерещится, что есть какие-то документы об убийстве Кеннеди, контактах с инопланетянами, неопубликованные видео Саши Грей, советую поискать специалистов по борьбе с галлюцинациями
Фото: Olha Snitsarchuk / Facebook

Журналист-расследователь Денис Бигус заявил, что опубликовал все имеющиеся у него записи разговоров главы политсовета ОПЗЖ Виктора Медведчука. Об этом он сказал, комментируя иск пятого президента Петра Порошенко к общественной организации Бигуса с требованием опубликовать все записи разговоров.

Адвокат Порошенко Игорь Головань считает, что в распоряжении общественной организации "Том 14" (редакции Bihus.Info) есть "значительно больше" записей, чем на 36 часов.

Однако Бигус заявил, что опубликовал все, что у него было – "вообще все".

"Пусть адвокаты Петра Алексеевича еще придумают, что у меня есть записи о том, кто убил [35-го президента США Джона] Кеннеди, и будут требовать от меня их публикации. Почему нет?" – сказал он.

Он также считает заявление об иске "юридической чушью" и не понимает, почему адвокаты Порошенко подали его в таком виде.

"Они почему-то приплетают общественную организацию, а общественная организация не является ни собственником, ни распорядителем, ни источником. Вообще никакого отношения не имеет к этим пленкам. Абсолютно естественно, что их находил какой-то человек. Этот человек – это я, физически. У меня есть руки, ноги, у общественной организации – нет", – добавил Бигус.

В своем Facebook журналист также посоветовал защите Порошенко обратиться в Службу безопасности Украины и попросить записи у них.

"Если адвокатам Порошенко мерещится что-то (что записи не все, или что у Бигуса, или редакции, или ОО есть какие-то документы об убийстве Кеннеди, контактах с инопланетянами, неопубликованные видео Саши Грей и т.д.), советую поискать специалистов по борьбе с галлюцинациями (а еще медленно положить адвокатское свидетельство на землю и отойти, потому что это не о юридическом)", – подытожил Бигус.

Контекст:

Журналисты проекта Bihus.Info опубликовали три фрагмента пленок, где фигурирует предположительно Медведчук. В первой части записей разговоров, опубликованной 17 мая, лидер боевиков "ЛНР" угрожал уничтожить колонну бронетехники Украины, если ее продвижение не остановят. Человек с голосом Медведчука в ответ сообщил ему, что Порошенко, который на тот момент занимал должность президента Украины, перезвонил и "сказал, что дал команду вернуть колонну на Изварино". 

Вторая часть пленок, обнародованная 24 мая, объясняет историю получения Медведчуком украинской части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление".

31 мая появилась третья часть. В ней Медведчук обсуждает с Кремлем поставки в Украину угля с оккупированных территорий.

8 июня обнародовали четвертую и заключительную часть материалов – об обмене пленными, переговорам по газу и электричеству. Журналисты Bihus.Info пришли к выводу, что обмен пленного украинца Андрея Гречанова тормозили, чтобы сделать красивую картинку для Порошенко.

Защита Порошенко уверена, что пленки Bihus.Info – это атака на пятого президента. Адвокаты Порошенко подали иск от его имени к действующему главе государства Владимиру Зеленскому и общественной организации "Том 14".

Теги: Петр Порошенко, Виктор Медведчук, переговоры, документы, Денис Бигус, прослушка, записи, Игорь Головань, иск
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