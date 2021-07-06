Бигус ответил на иск Порошенко: Пусть адвокаты Петра Алексеевича еще придумают, что у меня есть записи об убийстве Кеннеди

Бигус: Если адвокатам Порошенко мерещится, что есть какие-то документы об убийстве Кеннеди, контактах с инопланетянами, неопубликованные видео Саши Грей, советую поискать специалистов по борьбе с галлюцинациями Фото: Olha Snitsarchuk / Facebook

Адвокат Порошенко Игорь Головань считает, что в распоряжении общественной организации "Том 14" (редакции Bihus.Info) есть "значительно больше" записей, чем на 36 часов.

Однако Бигус заявил, что опубликовал все, что у него было – "вообще все".

"Пусть адвокаты Петра Алексеевича еще придумают, что у меня есть записи о том, кто убил [35-го президента США Джона] Кеннеди, и будут требовать от меня их публикации. Почему нет?" – сказал он.

Он также считает заявление об иске "юридической чушью" и не понимает, почему адвокаты Порошенко подали его в таком виде.

"Они почему-то приплетают общественную организацию, а общественная организация не является ни собственником, ни распорядителем, ни источником. Вообще никакого отношения не имеет к этим пленкам. Абсолютно естественно, что их находил какой-то человек. Этот человек – это я, физически. У меня есть руки, ноги, у общественной организации – нет", – добавил Бигус.

В своем Facebook журналист также посоветовал защите Порошенко обратиться в Службу безопасности Украины и попросить записи у них.

"Если адвокатам Порошенко мерещится что-то (что записи не все, или что у Бигуса, или редакции, или ОО есть какие-то документы об убийстве Кеннеди, контактах с инопланетянами, неопубликованные видео Саши Грей и т.д.), советую поискать специалистов по борьбе с галлюцинациями (а еще медленно положить адвокатское свидетельство на землю и отойти, потому что это не о юридическом)", – подытожил Бигус.