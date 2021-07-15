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ПОЛИТИКА

Фракция ОПЗЖ стала чаще прогуливать заседания Рады после введения санкций против Медведчука – "Чесно"

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука
В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука
Фото: EPA

Народные депутаты фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" стали реже приходить на голосование за законопроекты во втором чтении после введения санкций против глав политсовета партиии Виктора Медведчука и его коллеги по фракции Тараса Козака. Об этом 15 июля сообщило движение "Чесно".

Члены фракции стали пропускать заседания еще в октябре 2020 года, эта тенденция достигла пика в конце марта – в апреле 2021 года, отметили в сообщении.

В апреле во время голосования за ряд законопроектив во втором чтении фракция отсутствовала почти полным составом (44 депутата). В июне в среднем 11 депутатов от ОПЗЖ отсутствовали во время голосований.

"Некоторые законопроекты ОПЗЖ поддерживает. В июне наибольшее количество голосов от этой фракции – 27 –  получил президентский законопроект о ратификации протокола о присоединении Европейского Сообщества к Международной конвенции о сотрудничестве в области безопасности аэронавигации "Евроконтроль", – отметили в "Чесно".

Инфографика: chesno.org
Инфографика: chesno.org

Контекст:

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука и Тараса Козака и принадлежащих им и их семьям компаний (в том числе под санкции попали телеканалы "112 Украина", ZIK и NewsOne). Ограничения к этим лицам решили применить на основании расследования СБУ о финансировании терроризма. Под санкции в том числе попал Новошахтинский завод нефтепродуктов, поскольку, по данным СМИ, он обеспечивал нефтепродуктами оккупированные Россией территории Донецкой и Луганской областей. Секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что дизтопливом с этого завода заправляют российские танки в ОРДЛО.

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала Медведчуку и Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

Прокуратура подала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога 300 млн грн, "исходя из того, что это приблизительно 10-я часть тех ценностей, которые могли быть разграблены".

Медведчук после прибытия в суд заявил, что не сможет сам оплатить залог в 300 млн грн, о котором ходатайствует прокуратура, из-за блокировки его счетов. В конечном итоге Медведчука отправили под круглосуточный домашний арест до 9 июля.

Медведчук назвал дело политически мотивированным и подал жалобу в Европейский суд по правам человека.

Теги: Верховная Рада, Украина, Виктор Медведчук, санкции, СНБО, депутаты, Чесно, голосование, ОПЗЖ
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