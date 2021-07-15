Фракция ОПЗЖ стала чаще прогуливать заседания Рады после введения санкций против Медведчука – "Чесно"

В феврале 2021 года СНБО ввел санкции против Медведчука Фото: EPA

Члены фракции стали пропускать заседания еще в октябре 2020 года, эта тенденция достигла пика в конце марта – в апреле 2021 года, отметили в сообщении.

В апреле во время голосования за ряд законопроектив во втором чтении фракция отсутствовала почти полным составом (44 депутата). В июне в среднем 11 депутатов от ОПЗЖ отсутствовали во время голосований.

"Некоторые законопроекты ОПЗЖ поддерживает. В июне наибольшее количество голосов от этой фракции – 27 – получил президентский законопроект о ратификации протокола о присоединении Европейского Сообщества к Международной конвенции о сотрудничестве в области безопасности аэронавигации "Евроконтроль", – отметили в "Чесно".