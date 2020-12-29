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Гетманцев, Шуляк, Пидласа. "Чесно" назвало самых эффективных депутатов Рады в 2020 году

Согласно аналитике движения "Чесно", чаще всего законами становились законопроекты, которые в Верховную Раду вносили нардепы от "Слуги народа" Даниил Гетманцев, Елена Шуляк и Роксолана Пидласа, а также депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

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Шуляк, Гетманцева и Пидласу назвали самыми эффективными депутатами
Шуляк, Гетманцева и Пидласу назвали самыми эффективными депутатами
Фото: Olena Shuliak / Facebook, Danil Getmantsev / Facebook, Роксолана Пидласа / Facebook

Наибольшее количество принятых в 2020 году законов на счету троих нардепов от фракции "Слуга народа", сообщило движение "Чесно". 

Согласно аналитике "Чесно", чаще всего законами становились законопроекты, которые внес Даниил Гетманцев: подал 141 законопроект, 36 из них приняли (26%); его коллега по фракции Елена Шуляк зарегистрировала 74 проекта законов, 33 из них подписаны президентом (45%); на счету Роксоланы Пидласой 30 подписанных законов (она подала 77 законопроектов). 

Ближе остальных к ним нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк – 19 из 115.

"В процентных значениях "наиболее успешным" стал нардеп от "Слуги народа" Максим Перебийнис – он подал 34 законопроекта, из которых президент подписал 16", – отметили в "Чесно". 

Инфографика: chesno.org
Инфографика: chesno.org

При этом, по данным движения, больше всего законопроектов в Раду подала нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Наталья Королевская – 200. На втором месте ее муж и коллега по фракции Юрий Солод (184).

"Впрочем, действующими актами их инициативы почти никогда не становятся. Также зачастую они совместно выступают инициаторами законопроектов", – подчеркнули журналисты. 

На третьем и на пятом местах – нардепы от "Батьківщини" Михаил Цимбалюк (149) и Юлия Тимошенко (136). На четвертом – Гетманцев (141).

Верховная Рада IX созыва начала работу 29 августа 2019 года.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Юлия Тимошенко, Верховная Рада, депутаты, Наталья Королевская, Чесно, Юрий Солод, законопроект, Михаил Цимбалюк, Слуга народа, Роксолана Пидласа, Даниил Гетманцев, Елена Шуляк, Ярослав Железняк
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