Антикоррупционное бюро объявило конкурс по отбору "агентов НАБУ"

"Нас часто спрашивают о детективах под прикрытием – их еще часто называют "агентами НАБУ". Но мы никогда не рассказываем о них. Поэтому единственный способ узнать, кто такой тайный "агент НАБУ" и чем он занимается, – стать им", – говорится в сообщении.

В бюро подчеркнули, что такая возможность возникает нечасто и сейчас именно такой случай.

"Конкурс на детектива НАБУ под прикрытием открыт", – заявили в бюро.

Подробности о вакансии были опубликованы на сайте НАБУ 4 августа. Детективам, выигравшим конкурс, предстоит "выполнение специальных заданий путем проникновения в состав организованных преступных группировок", а также оперативно-разыскная деятельность.

Кандидатам необходимо иметь высшее образование и не менее семи лет трудового стажа, а также пройти тестирование на знание законодательства, тестирование общих способностей и психологическое тестирование.

Документы на участие в конкурсе соискатели должны принести лично, отправленные по почте в бюро не примут.