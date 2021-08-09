Сытник о появлении приговоров ВАКС и реальных "посадках": Я думаю, что это тенденция, которая будет только увеличиваться

"На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, и я думаю, что это будет тенденция, которая будет только увеличиваться", – сказал Сытник.

По его словам, есть "десятки приговоров антикоррупционного суда, связанных с "посадками".

"11 приговоров в отношении 14 человек вступили в силу. То есть это приговоры, которые прошли уже и апелляционную инстанцию, и некоторые уже прошли и Верховный Суд. И сейчас уже есть приговоры, которые вступили в силу в отношении четырех судей, четырех руководителей крупных государственных предприятий, двух должностных лиц прокуратуры (один из них – работник Генеральной прокуратуры), двух руководителей органов местного самоуправления", – отметил глава НАБУ.

Сытник также ожидает приговоров ВАКС по делам, к которым приковано общественное внимание.

"На сегодняшний день примерно 300 дел ожидают рассмотрения в суде, и я думаю, что эта тенденция будет только увеличиваться", – заявил Сытник.