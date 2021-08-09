Сытник о появлении приговоров ВАКС и реальных "посадках": Я думаю, что это тенденция, которая будет только увеличиваться

"На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, и я думаю, что это будет тенденция, которая будет только увеличиваться", – сказал Сытник.
По его словам, есть "десятки приговоров антикоррупционного суда, связанных с "посадками".
"11 приговоров в отношении 14 человек вступили в силу. То есть это приговоры, которые прошли уже и апелляционную инстанцию, и некоторые уже прошли и Верховный Суд. И сейчас уже есть приговоры, которые вступили в силу в отношении четырех судей, четырех руководителей крупных государственных предприятий, двух должностных лиц прокуратуры (один из них – работник Генеральной прокуратуры), двух руководителей органов местного самоуправления", – отметил глава НАБУ.
Сытник также ожидает приговоров ВАКС по делам, к которым приковано общественное внимание.
"На сегодняшний день примерно 300 дел ожидают рассмотрения в суде, и я думаю, что эта тенденция будет только увеличиваться", – заявил Сытник.
В первом полугодии НАБУ и САП начали расследование по 336 уголовным производствам, сообщили о подозрении 42 лицам, направили в суд 25 обвинительных актов в отношении 43 человек, говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро 9 августа.
Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в январе – июне составил 1,85 млрд грн – почти столько же, сколько за весь прошлый год, подчеркнули в антикоррупционном бюро.