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Сытник о появлении приговоров ВАКС и реальных "посадках": Я думаю, что это тенденция, которая будет только увеличиваться

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11 приговоров ВАКС в отношении 14 человек вступили в силу, отметил Сытник
11 приговоров ВАКС в отношении 14 человек вступили в силу, отметил Сытник
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

В Украине за первые шесть месяцев 2021 года появились приговоры Высшего антикоррупционного суда (ВАКС), связанные с реальным лишением свободы. На этом 9 августа на пресс-конференции в Киеве по итогам деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) акцентировал внимание директор НАБУ Артем Сытник. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале агентства "Укринформ".

"На сегодняшний день ситуация кардинально изменилась, и я думаю, что это будет тенденция, которая будет только увеличиваться", – сказал Сытник.

По его словам, есть "десятки приговоров антикоррупционного суда, связанных с "посадками".

"11 приговоров в отношении 14 человек вступили в силу. То есть это приговоры, которые прошли уже и апелляционную инстанцию, и некоторые уже прошли и Верховный Суд. И сейчас уже есть приговоры, которые вступили в силу в отношении четырех судей, четырех руководителей крупных государственных предприятий, двух должностных лиц прокуратуры (один из них – работник Генеральной прокуратуры), двух руководителей органов местного самоуправления", – отметил глава НАБУ. 

Сытник также ожидает приговоров ВАКС по делам, к которым приковано общественное внимание.

"На сегодняшний день примерно 300 дел ожидают рассмотрения в суде, и я думаю, что эта тенденция будет только увеличиваться", – заявил Сытник.

Контекст:

В первом полугодии НАБУ и САП начали расследование по 336 уголовным производствам, сообщили о подозрении 42 лицам, направили в суд 25 обвинительных актов в отношении 43 человек, говорится в отчете, опубликованном на сайте бюро 9 августа.

Экономический эффект от деятельности НАБУ и САП в январе – июне составил 1,85 млрд грн – почти столько же, сколько за весь прошлый год, подчеркнули в антикоррупционном бюро.

Теги: Украина, приговор, расследование, Артем Сытник, отчет, НАБУ, пресс-конференция, работа, САП, деятельность, ВАКС
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