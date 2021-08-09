Сытник: Есть попытки давления на конкурс на должность главы САП, он находится на паузе

"Идет конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. К сожалению, кто наблюдает за ходом этого конкурса, может заметить, что определенные попытки давления, влияния на этот конкурс есть", – сказал Сытник.
По его словам, для "сохранения и обеспечения независимости антикоррупционного органа" недопустимо, чтобы его главу (постоянного руководителя) выбирали уже более года. Сытник отметил, что сейчас основную часть полномочий главы САП выполняет генпрокурор Украины в то время, когда одной из основных гарантий антикоррупционной прокуратуры является независимость от генпрокурора по делам, которые расследуются НАБУ.
"Видим, что конкурс вызывает очень много вопросов и вообще находится на паузе… И это также вызывает определенное беспокойство. Еще большее беспокойство вызывает ситуация с антикоррупционным бюро Украины. Потому что было очень много попыток через Конституционный суд сместить руководство", – отметил глава НАБУ.
Сытник добавил, что сейчас в Украине почти год как не нормирована процедура назначения и увольнения директора НАБУ.
В САП сейчас нет постоянного руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года.
Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января и продолжался до 15 февраля.
Для участия в конкурсе на вакантные должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуре подали документы 169 человек, из них допустили 128 претендентов.
СМИ называли основным кандидатом на должность главы САП нардепа от "Слуги народа", главу парламентского комитета по вопросам правовой политики Андрея Костина, но он не прошел очередной этап конкурсного отбора. Глава Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин предполагает, что теперь члены комиссии будут "заваливать конкурс", чтобы он не состоялся.
17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.
Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").
Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.