Сытник: Есть попытки давления на конкурс на должность главы САП, он находится на паузе

Одной из основных гарантий антикоррупционной прокуратуры является независимость от генпрокурора, отметил Сытник Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

"Идет конкурс на должность главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. К сожалению, кто наблюдает за ходом этого конкурса, может заметить, что определенные попытки давления, влияния на этот конкурс есть", – сказал Сытник.

По его словам, для "сохранения и обеспечения независимости антикоррупционного органа" недопустимо, чтобы его главу (постоянного руководителя) выбирали уже более года. Сытник отметил, что сейчас основную часть полномочий главы САП выполняет генпрокурор Украины в то время, когда одной из основных гарантий антикоррупционной прокуратуры является независимость от генпрокурора по делам, которые расследуются НАБУ.

"Видим, что конкурс вызывает очень много вопросов и вообще находится на паузе… И это также вызывает определенное беспокойство. Еще большее беспокойство вызывает ситуация с антикоррупционным бюро Украины. Потому что было очень много попыток через Конституционный суд сместить руководство", – отметил глава НАБУ.

Сытник добавил, что сейчас в Украине почти год как не нормирована процедура назначения и увольнения директора НАБУ.