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Стартовал прием документов от кандидатов на пост главы САП – Венедиктова

Прием документов от кандидатов на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры продлится до 15 февраля, сообщила генпрокурор Украины Ирина Венедиктова.

Венедиктова надеется, что через несколько месяцев САП получит нового руководителя
Венедиктова надеется, что через несколько месяцев САП получит нового руководителя
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

25 января стартовал прием документов от претендентов на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Об этом глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова рассказала во время встречи с послом ЕС, главой представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасом, пишет пресс-служба ведомства. 

"С сегодняшнего дня начался прием документов от кандидатов, который продлится до 15 февраля. Мы надеемся, что уже через несколько месяцев комиссия в результате прозрачного и открытого отбора сможет выбрать действительно достойного руководителя САП", – сказала Венедиктова. 

Маасикас приветствовал начало конкурса. 

Согласно объявлению о конкурсе, которое опубликовали на сайте Офиса генпрокурора 22 января, документы подать можно лично, по почте или электронной почте. Вакантны сейчас также должности заместителя главы САП и начальника 5-го отдела управления процессуального руководства, поддержания государственного обвинения и представительства в суде САП. 

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук. 

Грищук рассказывал, что конкурс должны были объявить осенью. "Я думал, что конкурс начнется в октябре, потом – что в ноябре, но они до сих пор не договорились о правилах игры. Это выгодно всем, только не САП", – говорил он в начале января. 

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявили, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: конкурс, Максим Грищук, САП, Матти Маасикас, Ирина Венедиктова
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