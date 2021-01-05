ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Грищук: Я думал, что конкурс на пост главы САП начнется в октябре или в ноябре, но они до сих пор не договорились о правилах игры

По словам и.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максима Грищука, затягивание конкурса на пост руководителя ведомства "выгоден всем, но только не САП".

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Грищук: Ранее мы группу прокуроров назначали по 10 минут, а сейчас идет три-четыре дня
Грищук: Ранее мы группу прокуроров назначали по 10 минут, а сейчас идет три-четыре дня
Фото: Transparency International Ukraine / Facebook

И.о. главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук рассматривает возможность участия в конкурсе на пост руководителя САП. Об этом он сказал в интервью изданию "Бабель", которое вышло 4 января.

"Я думал, что конкурс начнется в октябре, потом – что в ноябре, но они до сих пор не договорились о правилах игры. Это выгодно всем, только не САП. Мне не важно, будет там Грищук или кто-то другой. Главное – чтобы лицо имело полномочия, чтобы мы могли назначать группу прокуроров, подписывать процессуальные документы. Ранее мы группу прокуроров назначали по 10 минут, а сейчас идет три-четыре дня, и есть риски, что материалы будут читать другие лица, не только генпрокурор", – сказал он.

Грищук отметил, что рассматривает возможность участия в конкурсе.

"Но пока нет официального объявления, поэтому не о чем говорить", – добавил и.о. руководителя САП.

В САП нет руководителя с августа, когда предыдущий глава Назар Холодницкий ушел в отставку. Он возглавлял ведомство с 2015 года.

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

6 октября президент Украины Владимир Зеленский говорил, что новый глава САП будет избран "в ближайшие месяцы"13 октября комиссия начала работу, сообщало агентство УНН.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Максим Грищук
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
Тарзан после Нового года позировал, приспустив штаны
Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от "майонезной комы"
Хименес-Браво рассекретил рецепт супа, который спасает от "майонезной комы"
Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото
Нефьодов вместе с женой отдыхает в Мексике. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
Российская ведущая Тина Канделаки повторила образ Тины Кароль. Фото
  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов
  МИД Украины составил собственный рейтинг топовых украинских артистов
С моря – в горы. Гончаренко показал, где проводит новогодние каникулы
С моря – в горы. Гончаренко показал, где проводит новогодние каникулы
Ани Лорак показала питомца в игривом настроении
Ани Лорак показала питомца в игривом настроении
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
Названы дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
Названы дата премьеры и имена ведущих нового сезона шоу "Голос країни"
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
Заразившийся коронавирусом Грачевский рассказал о своем состоянии
Заразившийся коронавирусом Грачевский рассказал о своем состоянии
Умерла 65-летняя звезда бондианы Робертс
Умерла 65-летняя звезда бондианы Робертс
"Прекрасная Аллочка!", "Неудачное фото", "Не похожа сама на себя!". В Instagram обсуждают селфи Пугачевой
"Прекрасная Аллочка!", "Неудачное фото", "Не похожа сама на себя!". В Instagram обсуждают селфи Пугачевой
"Ни грамма алкоголя не было в нашей крови!" Медики диагностировали у Хилькевич перелом носа
"Ни грамма алкоголя не было в нашей крови!" Медики диагностировали у Хилькевич перелом носа
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
Звезда фильмов о Гарри Поттере Мюррей впервые стал отцом
Звезда фильмов о Гарри Поттере Мюррей впервые стал отцом
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
"Это очень интимное", "Седак Седоковой крупным планом", "Перебор". Фаны Седоковой рассматривают ее эротическое фото с мужем
Ходорковский показал свою жену
Ходорковский показал свою жену
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
"Ест, как царский отпрыск", "Пусть этот мальчик сменит Путина". Собчак показала сына за праздничным столом
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
Умер советский актер, исполнивший главную роль в "Человеке-амфибии"
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Потрясающая и нестареющая". Поклонники оценили фигуру 54-летней Хайек в бикини
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Идеальная пара". Разведенная Grosu встретила новый год в компании российского актера
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
"Леся, дети смотрят". Никитюк засветила полуголое тело
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
Карпаты, Мальдивы и Бали. Как украинские знаменитости проводят праздники
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS