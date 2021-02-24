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Руководителем САП фактически является Венедиктова. Это – огромная проблема – Сытник

Исполняющий обязанности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук не имеет того объема полномочий, которые есть у руководителя САП, заявил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. По его словам, руководителем САП фактически является генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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Сытник считает "огромной проблемой" отсутствие постоянного руководителя САП
Сытник считает "огромной проблемой" отсутствие постоянного руководителя САП
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Facebook

При отсутствии постоянного руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры некоторые ключевые гарантии независимости САП от генеральных прокуроров не работают, сообщил в интервью изданию "Цензор.НЕТ", опубликованном 24 февраля, директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник.

"В августе 2020 года руководитель САП [Назар] Холодницкий подал в отставку и, начиная с сентября 2020 года, руководителем САП фактически является генеральный прокурор [Ирина Венедиктова]. Это – огромная проблема", – считает глава НАБУ.

По его словам, исполняющий обязанности руководителя САП не имеет того объема полномочий, которые есть у постоянного руководителя. В частности, это касается формирования групп прокуроров по уголовным производствам НАБУ, отметил Сытник.

"Я уверен, что если бы все же был руководитель САП, то такой ночной смены генеральным прокурором группы прокуроров, которая произошла по делу [замглавы Офиса президента Олега] Татарова, не было бы", – подчеркнул директор НАБУ.

Прием документов от претендентов на пост главы САП начался 25 января и продолжался до 15 февраля. Об этом во время встречи с послом ЕС, главой представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасом сообщала глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова. По ее словам, на должность руководителя САП претендуют 127 кандидатов.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук. 

Грищук рассказывал, что конкурс должны были объявить осенью. "Я думал, что конкурс начнется в октябре, потом – что в ноябре, но они до сих пор не договорились о правилах игры. Это выгодно всем, только не САП", – говорил он в начале января. 

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на замещение административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.

Теги: коррупция, прокуратура, конкурс, независимость, Артем Сытник, НАБУ, Назар Холодницкий, Максим Грищук, борьба, САП, Ирина Венедиктова, Офис генпрокурора
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