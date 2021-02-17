На должность руководителя САП претендуют 127 кандидатов – Венедиктова

Прием документов от претендентов на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры закончился 15 февраля, но они еще продолжают поступать, рассказала глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

На три административные должности в САП более 150 претендентов, отметила Венедиктова Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Документы на конкурс на пост руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) направили 127 человек. Об этом во время заседания комитета Верховной рады Украины по вопросам правоохранительной деятельности 17 февраля заявила глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова, пишет "Интерфакс-Украина".

"Ключевым для государства, конечно, на сегодня является конкурс на руководителя САП... На эту должность направили свои документы 127 человек", – рассказала Венедиктова.

Она уточнила, что это претенденты и на должность руководителя САП, и на его заместителей.

В целом, на три административные должности в САП есть более 150 претендентов, добавила Венедиктова.

По ее словам, документы от претендентов еще продолжают поступать, несмотря на то, что срок подачи заявок завершился.

Прием документов от претендентов на пост главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры начался 25 января и продолжался до 15 февраля. Об этом во время встречи с послом ЕС, главой представительства Евросоюза в Украине Матти Маасикасом сообщала глава Офиса генпрокурора Ирина Венедиктова.

В САП сейчас нет руководителя. Предыдущий – Назар Холодницкий – ушел в отставку в августе 2020 года. Он возглавлял ведомство с 2015 года. Обязанности главы САП исполняет его первый заместитель Максим Грищук.

Грищук рассказывал, что конкурс должны были объявить осенью. "Я думал, что конкурс начнется в октябре, потом – что в ноябре, но они до сих пор не договорились о правилах игры. Это выгодно всем, только не САП", – говорил он в начале января.

В октябре 2020 года президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что рассчитывает на избрание нового главы САП "в ближайшие месяцы".

17 сентября Верховная Рада приняла проект постановления, которым утвердила членов комиссии по проведению конкурса на занятие административных должностей в САП. Комиссия состоит из 11 человек: четверых делегирует Совет прокуроров, семерых – парламент.

Предложенных кандидатов критиковали оппозиционные парламентские фракции, указывая, что у них нет опыта в сфере борьбы с коррупцией (это требование содержится в ст. 8 закона "О прокуратуре").

Евродепутаты, члены комитета по иностранным делам Виола фон Крамон-Таубадель и Михаэль Галер перед голосованием заявляли, что Украина рискует потерять поддержку МВФ и безвизовый режим с ЕС.