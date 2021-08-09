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Сытник завил, что НАБУ проводило следственные действия с Коломойским по делу "ПриватБанка"

Дело "ПриватБанка" тесно связано с сотрудничеством с международными партнерами, отметил Сытник
Дело "ПриватБанка" тесно связано с сотрудничеством с международными партнерами, отметил Сытник
Фото nabu.gov.ua

Национальное антикоррупционное бюро Украины проводило следственные действия по делу "ПриватБанка" с бывшим его совладельцем бизнесменом Игорем Коломойским. Об этом 9 августа на пресс-конференции в Киеве сообщил директор НАБУ Артем Сытник. Трансляция мероприятия велась на YouTube-канале агентства "Укринформ".

"Вообще по делу проводились... Могу сказать, что это дело тесно связано с сотрудничеством с международными партнерами и с обменом информацией. Я знаю точно, что проводились [следственные действия c Коломойским]", – сказал Сытник.

В то же время глава Бюро отказался отвечать на вопрос, получало ли НАБУ запрос от правоохранителей США по Коломойскому.

Контекст:

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. 

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной.

Национальный банк Украины это решение обжаловал. 2 июня Хозяйственный суд Киева закрыл производство о признании недействительной национализации "ПриватБанка".

Бывшего главу правления "ПриватБанка" Александра Дубилета и еще двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате средств "ПриватБанка". По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления "ПриватБанка" Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины). 

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн

29 марта и.о. главы Специализированной прокуратуры (САП) Максим Грищук сообщил, что Дубилета объявили в розыск, так как он скрывается от следствия. Сам Дубилет это отрицал – по его словам, правоохранительным органам известно, что он живет в Израиле, и до карантинных мер участвовал во всех следственных действиях.

2 июня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины принял решение о заочном аресте Дубилета.

22 июля апелляционная палата ВАКС отменила заочный арест Дубилета. Суд постановил назначить повторное рассмотрение дела следственным судьей в суде первой инстанции. Это решение окончательное, оспорить его в кассационной инстанции нельзя.

5 марта госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о санкциях Соединенных Штатов против Коломойского "в связи с его причастностью к крупной коррупции". Коломойскому, его жене и детям запрещен въезд в США. Офис президента Украины поблагодарил США "за поддержку деолигархизации". В Евросоюзе заявили, что поддерживают санкции США против Коломойского.

Теги: США, Игорь Коломойский, ПриватБанк, следствие, антикоррупционное бюро, Артем Сытник, НАБУ, пресс-конференция
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