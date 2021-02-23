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Трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" объявили подозрение в растрате 137 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро объявило подозрение экс-главе правления "ПриватБанка", его бывшему первому заместителю и бывшей главе одного из подразделений банка в растрате более 136,9 млн грн.

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"ПриватБанк" был национализирован 19 декабря 2016 года
"ПриватБанк" был национализирован 19 декабря 2016 года
Фото: depositphotos.com

Детективы Национального антикоррупционного бюро сообщили трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. Об этом говорится в сообщении НАБУ.

Среди подозреваемых:

  • бывший председатель правления "ПриватБанка" – ч. 5 ст. 191 (растрата чужого имущества), ч. 1 и ч. 2 ст. 366 (служебная подделка) Уголовного кодекса Украины;
  • бывший первый заместитель председателя правления "ПриватБанка" – ч. 5 ст. 191 УК Украины;
  • бывшая руководительница одного из подразделений "ПриватБанк", которая одновременно занимала должность первого заместителя председателя правления в связанной страховой компании – ч. 5 ст. 191, ч. 1 и ч. 2 ст. 366 УК Украины.

НАБУ не называет конкретных имен, но, по данным "РБК-Украина", речь об Александре Дубилете, Владимире Яценко и Елене Бычихиной.

Следствие установило, что подозреваемые в декабря 2016 года, за день до признания "ПриватБанка" неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили средствами банка почти 127 млн грн в пользу страховой компании, связанной с конечными бенефициарами "ПриватБанка".

22 февраля 2021 года, по оперативной информации, первый экс-заместитель председателя правления планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. НАБУ обратилось к Госавиаслужбе, и самолет посадили в аэропорту Борисполь, после чего бывшего топ-менеджера задержали.

Экс-главе правления и чиновнице банка сообщили о подозрении по почте, поскольку местонахождение подозреваемых не установлено.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 годаУкраина докапитализировала банк на 155 млрд грн.

С июня 2017 года Генпрокуратура ведет расследование в отношении финучреждения. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн. Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц.

С того же года Украина судится с бывшими владельцами "ПриватБанка", которые оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. НБУ это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

Группа "Приват" принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

Теги: ПриватБанк, НАБУ, подозрение, Александр Дубилет, Владимир Яценко
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