НАБУ задержало самолет с топ-фигурантом дела "ПриватБанка". Он пытался бежать за границу

Национальное антикоррупционное бюро не дало улететь из Украины самолету, на борту которого находился бывший замглавы правления "ПриватБанка". Его подозревают в присвоении и растрате имущества.

По данным СМИ, на борту самолета был бывший замглавы правления "ПриватБанка" Яценко Фото: НАБУ / Facebook

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины провели спецоперацию и не дали покинуть территорию страны самолету, на котором находился бывший замглавы правления "ПриватБанка", говорится в сообщении бюро в Facebook.

В НАБУ отметили, что бывшему топ-чиновнику "ПриватБанка" генпрокурор Ирина Венедиктова согласовала сообщение по ч.5 ст. 191 (присвоение и растрата имущества) Уголовного кодекса Украины.

"Экс-чиновник планировал покинуть Украину на частном самолете в направлении Вены, вылетев из Днепра. Благодаря усилиям руководителя группы детективов и директора НАБУ [Артема Сытника], обратившихся к Госавиаслужбу, самолет совершил посадку в аэропорту "Борисполь", где начато проведение неотложных следственных действий", – отметили в бюро.

НАБУ не называет имя чиновника, но "Украинская правда" писала, что речь о Владимире Яценко, который был заместителем председателя правления "ПриватБанка" в 2016 году.

Генпрокуратура ведет расследование по делу "ПриватБанка" с июня 2017 года. 14 декабря 2020-го Венедиктова сообщила, что вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн.

Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих 193 компаний, которые ранее получали кредиты "ПриватБанка", значится "Укртатнафта", имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины.

Группа "Приват" принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.