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Сытник: У НАБУ могут забрать дело "ПриватБанка"

Изменение подследственности дела о выводе средств из "ПриватБанка" перед его национализацией планируется с помощью Печерского районного суда Киева, сообщил глава Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

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Уголовный процессуальный кодекс запрещает забирать дела НАБУ, сказал Сытник
Уголовный процессуальный кодекс запрещает забирать дела НАБУ, сказал Сытник
Фото: The National Anti-Corruption Bureau of Ukraine / Flickr

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник допускает, что расследование дела о выводе средств из "ПриватБанка" перед его национализацией могут передать из НАБУ в другой правоохранительный орган. Об этом он заявил во время пресс-брифинга в Украинском кризисном медиацентре 10 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Сытник отметил, что изменение подследственности планируется организовать с помощью Печерского районного суда Киева.

"Сейчас у нас уже "ПриватБанк" назревает, уже решение суда по поводу того, чтобы забрать это дело у нас, по нашей информации, – сказал Сытник. – Печерский суд вмешивается в дискрецию прокурора, прокурор почему-то эту дискрецию добровольно отдает Печерскому суду. Потому что там даже не прописано, что прокурор должен кому-то отдать, просто написано: "Обязать рассмотреть спор о подследственности".

По его словам, прокурор должен был выполнить требования Уголовного процессуального кодекса и не передавать дела НАБУ другим органам. Но это "проигнорировано Офисом генпрокурора", подчеркнул Сытник.

Генпрокуратура с июня 2017 года ведет расследование по факту создания преступной организации с целью завладения в течение 2008–2016 годов денежными средствами "ПриватБанка" в особо крупных размерах бывшим менеджментом финучреждения.

По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн.

Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих 193 компаний, которые ранее получали кредиты "ПриватБанка", значится "Укртатнафта", имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины.

В ноябре 2019 года больше 3000 томов уголовного производства были переданы в НАБУ. В декабре 2020 года Сытник заявлял, что бизнесмен Игорь Коломойский через подконтрольных ему народных депутатов пытается повлиять на расследование дела "ПриватБанка".

14 декабря генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщила, что вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах дела "ПриватБанка".

Группа "Приват" принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

Теги: Украина, Игорь Коломойский, ПриватБанк, следствие, Печерский суд, правоохранители, расследование, Генпрокуратура, Артем Сытник, НАБУ, финансы, национализация, группа Приват, суд, Ирина Венедиктова, прокурор
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