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ПОЛИТИКА

Венедиктова назвала причину, по которой не подписываются подозрения в деле "ПриватБанка"

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сказала, что не может блокировать дело "ПриватБанка". При этом у нее в этом деле полное взаимопонимание с детективами Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, уточнила Венедиктова.

Генпрокуратура ведет расследование по делу "ПриватБанка" с 2017 года
Генпрокуратура ведет расследование по делу "ПриватБанка" с 2017 года
Фото: depositphotos.com

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова считает, что в деле по завладению в течение 2008–2016 годов денежными средствами "ПриватБанка" в особо крупных размерах бывшим менеджментом финучреждения обязательно нужно провести экспертизы, которые установят размеры убытков. Об этом она заявила во время отчета в Верховной Раде 18 февраля, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"15 февраля было у нас совместное совещание. Есть полное понимание в данном случае. Экспертизы невозможно не проводить, так как экспертизы – это именно тот документ, который устанавливает ущерб. Здесь должен быть все же состав преступления, поэтому мы движемся исключительно по закону", – объяснила она в ответ на вопрос, почему переданные НАБУ подозрения по делу до сих пор не были подписаны.

Генеральный прокурор напомнила, что вошла в группу прокуроров по делу "ПриватБанка" 11 января 2021 года и не имеет специального субъекта в процессе.

"Блокировать дело ["ПриватБанка"] я не могу. До нового года я провела три совещания с детективами НАБУ и прокурорами САП в этих делах, у нас с ними полное взаимопонимание", – сказала Венедиктова.

"Экономическая правда", ссылаясь на свои источники, 29 декабря прошлого года сообщила, что Венедиктова затягивает подписание подозрений фигурантам уголовного производства, касающегося "ПриватБанка". По информации журналистов, Национальное антикоррупционное бюро направило Венедиктовой на подпись проекты подозрений, но она не отвечает уже две недели. В ответ на это Венедиктова заявила, что "дело начало двигаться в нужном русле".

Генпрокуратура ведет расследование по делу "ПриватБанка" с июня 2017 года. 14 декабря 2020-го Венедиктова сообщила, что вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн.

Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих 193 компаний, которые ранее получали кредиты "ПриватБанка", значится "Укртатнафта", имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины. 

Группа "Приват" принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

Теги: ПриватБанк, экспертиза, убытки, НАБУ, САП, национализация, группа Приват, Ирина Венедиктова
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