Совет Рады считает, что "ПриватБанк" не может обжаловать решение суда о выплате $350 млн Суркисам – СМИ

У "ПриватБанка" и Кабинета Министров Украины якобы нет права кассационного обжалования решения суда об обязательствах перед Григорием и Игорем Суркисами на $347,4 млн. Соответствующее мнение высказали семь из восьми членов научно-консультативного совета Верховной Рады, сообщает "Интерфакс-Украина".
По информации источника агенства, соответствующий запрос о предоставлении правовых выводов в научно-консультативный совет направил Верховный Суд Украины 17 декабря 2020 года.
По его словам, семь членов заявили, что на момент принятия судом решения в 2017 году действовал Гражданский процессуальный кодекс 2004 года, который не предусматривал возможности для обжалования такого решения.
В частности, по информации источника, к таким выводам пришли:
Источник агенства сообщил, что член совета, кандидат юридических наук Вадим Беляневич подтвердил право банка на обжалование в кассационном порядке решений судов первой и апелляционной инстанций, обосновывая это тем, что нормы переходных положений процессуального закона являются темпоральными, не имеют самостоятельного значения и применяются только в совокупности с другими нормами.
"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.
Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.
Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.
В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал "ПриватБанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 2012–2014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.
Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный "ПриватБанк" выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. 6 августа компании увеличили размер иска до $350 млн, пишет НВ.