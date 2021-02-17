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Совет Рады считает, что "ПриватБанк" не может обжаловать решение суда о выплате $350 млн Суркисам – СМИ

Верховный Суд Украины 17 декабря 2020 года направил запрос о предоставлении правовых выводов в научно-консультативный совет, сообщает "Интерфакс-Украина", ссылаясь на заявление источника.

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года
"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года
Фото: depositphotos.com

У "ПриватБанка" и Кабинета Министров Украины якобы нет права кассационного обжалования решения суда об обязательствах перед Григорием и Игорем Суркисами на $347,4 млн. Соответствующее мнение высказали семь из восьми членов научно-консультативного совета Верховной Рады, сообщает "Интерфакс-Украина".

По информации источника агенства, соответствующий запрос о предоставлении правовых выводов в научно-консультативный совет направил Верховный Суд Украины 17 декабря 2020 года.

По его словам, семь членов заявили, что на момент принятия судом решения в 2017 году действовал Гражданский процессуальный кодекс 2004 года, который не предусматривал возможности для обжалования такого решения.

В частности, по информации источника, к таким выводам пришли:

  • член-корреспондент Национальной академии правовых наук Украины Константин Гусаров;
  • доктор юридических наук Ирина Коваль;
  • доцент кафедры Гражданского кодекса Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого Денис Сибилев;
  • президент Национальной академии правовых наук Александр Петришин;
  • профессор кафедры гражданского права Национального университета "Одесская юракадемия" Нелли Голубева;
  • доцент кафедры гражданского права и процесса юридического факультета Львовского национального университета имени Ивана Франка, отец экс-руководителя Офиса президента Андрея Богдана Иосиф Богдан;
  • академик Национальной академии правовых наук Вячеслав Комаров.

Источник агенства сообщил, что член совета, кандидат юридических наук Вадим Беляневич подтвердил право банка на обжалование в кассационном порядке решений судов первой и апелляционной инстанций, обосновывая это тем, что нормы переходных положений процессуального закона являются темпоральными, не имеют самостоятельного значения и применяются только в совокупности с другими нормами.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован в декабре 2016 года.

Решением Нацбанка Украины от 13 декабря 2016 года Суркисы были признаны инсайдерами "ПриватБанка". НБУ указывал, что Игорь Суркис и экс-владелец банка Игорь Коломойский – акционеры телеканала "1+1", что свидетельствует о связи Суркисов с "ПриватБанком". В связи с чем во время национализации деньги семьи Суркисов и их компаний на депозитных счетах "ПриватБанка" и его филиалов были конвертированы в капитал банка в рамках процедуры bail-in.

Суркисы оспаривают включение их в процедуру bail-in в судах.

В феврале 2020 года Печерский райсуд Киева обязал "ПриватБанк" компенсировать офшорным компаниям Суркисов средства, которые они в 20122014 годах разместили на счетах кипрского филиала финучреждения, и проценты, которые должны были начисляться по условиям депозитных договоров.

Киевский апелляционный суд 15 апреля оставил в силе постановление судьи Печерского районного суда Вячеслава Пидпалого, которым он обязал государственный "ПриватБанк" выплатить более $250 млн в пользу шести офшорных компаний братьев Григория и Игоря Суркисов. 6 августа компании увеличили размер иска до $350 млн, пишет НВ

Теги: СМИ, Григорий Суркис, Украина, НБУ, Игорь Суркис, Игорь Коломойский, ПриватБанк, Верховный Суд, Нацбанк, офшор, национализация
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