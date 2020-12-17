"ПриватБанк" и Нацбанк за три года заплатили юристам 900 млн грн за борьбу с Коломойским – СМИ

Издание "Обозреватель" в своем расследовании утверждает, что большая часть потраченных на услуги адвокатов суммы досталась украинской юридической компании "Астерс Консалт" с уставным капиталом в 800 грн. По информации издания, "ПриватБанк" и НБУ оплачивали услуги адвокатов в судебных процессах против бывшего владельца финучреждения Игоря Коломойского.

Национализированный "ПриватБанк" и Национальный банк Украины потратили 900 млн грн на борьбу в судах с бывшим собственником "ПриватБанка", бизнесменом Игорем Коломойским 900 млн грн, пишет "Обозреватель". По данным издания, большая часть денег досталась украинской юридической компании "Астерс Консалт", в уставном капитале которой – 800 грн.

"Благодаря полученным средствам выручка фирмы взлетела в 26 раз. При этом собственника "Астерс" Алексея Дидковского ранее публично обвиняли в отмывании крупной суммы и в связях с чиновниками НБУ", – сказано в статье.

Сразу после национализации "ПриватБанка" государство выбрало для защиты американскую фирму AlixPartners, которая работает на международном рынке с 80-х годов и хорошо известна в профессиональных кругах, отмечают журналисты. Эта фирма выбрала себе подрядчика в Украине – "Астерс Консалт", но с 2018 года "ПриватБанк" и НБУ решили подписать прямые контракты с украинской компанией.

"К примеру, Нацбанк провел сделку с "Астерс" на 125 млн грн как закупку для предоставления банковских услуг и проведения банковских операций. То есть без открытых торгов. Хотя на самом деле юркомпания не может предоставлять банковские услуги. Расходы "ПриватБанка" по контракту с AlixPartners с 2017-го составили 265 млн грн, а с "Астерс Консалт" около 700 млн грн. В чем был смысл нанимать украинскую компанию – стоит разобраться правоохранителям. Тем более в СМИ регулярно появлялась информация, что "ПриватБанк" проиграл тот или иной суд братьям [Григорию и Игорю] Суркисам, Игорю Коломойскому или [экс-собственнику "ПриватБанка"] Геннадию Боголюбову. И это даже с учетом, что замглавы Администрации Президента Алексей Филатов, как утверждаются в политических кругах, очень часто пользовался "телефонным правом", звонил судье перед заседанием и убеждал его принять "правильное решение". Куда в таком случае ушла большая часть потраченных государством средств – большой вопрос", – пишет издание.

Один из народных депутатов, чью фамилию в материалах дела Печерский районный суд Киева не раскрывает, обратился в Государственное бюро расследований с просьбой выяснить, насколько правомерно расходовались средства. Но, по данным "Обозревателя", это не привело к реальным результатам.

"Собственник компании "Астерс Консалт" – Алексей Дидковский. Еще в 2016-м, до начала судебных тяжб с бывшими собственниками "ПриватБанка", выручка компании, по данным Youcontrol, составляла до 11 млн грн в год. Это всего лишь 916 тыс. грн в месяц. А уже в 2018-м, когда были подписаны договоры с государственным банком и регулятором, выручка взлетела до 290 млн грн (то есть в 26 раз!)", – подчеркивают авторы.

Они утверждают, что Дидковский известен также как совладелец коллекторской фирмы "Укрборг", которая выбивает долги с помощью угроз и запугивания.

"Обозреватель" публично и в письменном запросе, обратился к ГБР с просьбой обнародовать результаты своего расследования и дать ответ на вопрос: действительно ли суды с экс-собственниками "ПриватБанка" стоят потраченных на них 900 млн грн", – пишет издание.