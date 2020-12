"ПриватБанк" судится с израильским банком "Дисконт" по делу о присвоении $600 млн Коломойским и Боголюбовым

"ПриватБанк" подал иск к израильскому банку "Дисконт" за содействие незаконному присвоению денег его бывшими владельцами, бизнесменами Игорем Коломойским и Геннадием Боголюбовым. В ответ "Дисконт" обратился в суд с ходатайством об отклонении иска, но судья Окружного суда Тель-Авива его отклонил.

"ПриватБанк" подал в Израиле иск к его бывшим владельцам, бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову по подозрению в присвоении $600 млн в период с 2007 по 2011 годы. Деньги разместили на банковском счете израильского банка "Дисконт" (Israel Discount Bank), сообщили в пресс-службе банка 9 декабря.

"ПриватБанк" обратился к "Дисконту" с иском как к одному из соответчиков за содействие "незаконному присвоению денег". В ответ на это банк "Дисконт" обратился в израильский суд с ходатайством об отклонении иска или приостановления его рассмотрения до принятия решений по исковым делам, поданным "ПриватБанком" в Англии и США, добавили в украинском банке.

Израильский суд заслушал возражения "ПриватБанка" против указанного ходатайства в июле 2020 года. Судья Окружного суда Тель-Авива по имени Кабуб 7 декабря этого года полностью отказал "Дисконту" в удовлетворении его ходатайства и решил, что исковые требования "ПриватБанка" должны стать предметом полноценного судебного разбирательства.

Суд обязал "Дисконт" возместить все судебные расходы, "ПриватБанк" посчитал это безоговорочной победой.

"ПриватБанк" доволен, что израильский суд вынес решение в его пользу, отклонив ходатайство и признал важность рассмотрения иска без неоправданных задержек и без привязки к делам в Англии и США, касающихся других убытков, понесенных ПриватБанк из-за других мошеннических схем", – сообщили в пресс-службе финучреждения.

Теперь "Дисконт" обязан предоставить объяснения о событиях и обстоятельствах, которые привели к выводу из "ПриватБанка" более $600 млн.

"ПриватБанк" национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры банка, бизнесмены Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка" 18 апреля 2019 года Государство обжаловало это решение в апелляционном суде.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что "ПриватБанк" ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.

Коломойский после выборов президента Украины в 2019 году надеялся получить компенсацию в связи с национализацией "ПриватБанка" "в том или ином виде". Он сказал, что не собирается возвращать банк в собственность, но хочет вернуть $2 млрд его капитала. Ставший президентом Украины Владимир Зеленский сказал, что в вопросе "ПриватБанка" будет защищать только интересы государства.

В мае 2020 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, тогда же он вступил в силу. В июне закон впервые применили на практике.

Судебное производство в Израиле против бывших владельцев "ПриватБанк" инициировал 19 декабря 2019 года.

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в Высокий суд Лондона иск против своих бывших владельцев, а также компаний Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyn Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., которые им, предположительно, принадлежат или находятся под их контролем. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $1,9 млрд, проведя ряд незаконных операций с мнимыми кредитами.

Суд издал приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова. Речь шла о более чем $2,5 млрд.

4 декабря 2018 года Высокий суд Лондона признал не соответствующим своей юрисдикции иск "ПриватБанка". При этом судья признал наличие у банка обоснованных исковых требований против Коломойского и Боголюбова как минимум на несколько миллионов долларов. В то же время, по мнению суда, банк не вправе подбирать приемлемую для себя судебную инстанцию и его экс-владельцы вправе защищать свои интересы по месту постоянного жительства.

15 октября 2019 года Апелляционный суд Лондона постановил, что суд Лондона имеет юрисдикцию для рассмотрения иска "ПриватБанка" о мошенничестве, но оставил экс-владельцам право на апелляцию.