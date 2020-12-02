ЕС указал на слабый прогресс в расследовании уголовных производств по "ПриватБанку"

Европейский союз обратил внимание на расследование уголовных производств, связанных с "ПриватБанком", в ежегодном отчете по имплементации Соглашения об ассоциации с Украиной.

В расследовании возможного мошенничества в "ПриватБанке" до его национализации не наблюдается прогресса. Об этом говорится в ежегодном отчете по выполнению Украиной Соглашения об ассоциации, опубликованном на сайте Еврокомиссии 1 декабря.

"Судебные дела, связанные с "ПриватБанком", национализированным в 2016 году после обвинений в масштабном ($5,5 млрд) и нераскрытом мошенничестве, также продолжаются в украинских и зарубежных судах, что может иметь значительные финансовые последствия для государства. В то же время прогресс в уголовном преследовании, направленном на привлечение виновных к ответственности, был незначительным", – сказано в документе.

В ЕС отметили, что принятие закона о запрете возврата национализированных банков их бывшим владельцам в мае помогло обеспечить финансовую стабильность Украины. Однако Киеву необходимо обеспечить независимость Национального банка и сохранить долгосрочную монетарную и финансовую стабильность, подчеркнули авторы документа.

Такие отчеты Еврокомиссия публикует ежегодно. В этом году документ станет основой для Совета ассоциации Украина – ЕС, который пройдет 8 декабря, отмечает "Німецька хвиля".

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. После национализации тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщал, что украинские правоохранительные органы расследуют несколько дел, связанных с банком.

На докапитализацию "ПриватБанка" государство потратило почти 200 млрд грн. Бывшие акционеры, бизнесмены Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов, в судебном порядке пытаются добиться отмены национализации и возвращения банка.

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". Государство обжаловало это решение в апелляционном суде.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что "ПриватБанк" ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.

мае 2020 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, тогда же он вступил в силу. В июне закон впервые применили на практике.