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Английский суд обязал экс-владельцев "ПриватБанка" дополнительно оплатить банку £1 млн

Общая сумма обязательств ответчиков, бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года.

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Судья удовлетворил ходатайство "ПриватБанка" по дополнительному платежу в счет возмещения судебных расходов
Судья удовлетворил ходатайство "ПриватБанка" по дополнительному платежу в счет возмещения судебных расходов
Фото: depositphotos.com

Английский суд обязал экс-владельцев "ПриватБанка" дополнительно оплатить £1 млн в счет возмещения расходов банка. Об этом сообщила пресс-служба "ПриватБанка".

Заседание суда состоялось 1 февраля 2021 года. Судья Эндрю Гордон-Сейкер удовлетворил ходатайство "ПриватБанка" по дополнительному платежу в счет возмещения расходов банка. Он обязал украинских бизнесменов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова вместе с другими компаниями-ответчиками оплатить £1 млн в пользу банка до 15 марта 2021 года.

Таким образом, отмечают в пресс-службе, общая сумма средств, выплаченных банку ответчиками вместе с процентами, составляет более £12 млн  (она состоит из промежуточных выплат в размере £4,4 млн в счет юридических расходов "ПриватБанка", понесенных в суде первой и апелляционной инстанций, и возвращения £7,5 млн, уплаченных банком ответчикам в декабре 2018 года).

Ответчиков также обязали оплатить расходы банка в размере около £35 тыс., понесенных в связи с подачей такого ходатайства.

Пресс-служба банка напоминает, что 19 декабря 2017 года Высокий суд Англии и Уэльса выдал судебный приказ о всемирном аресте активов Коломойского и Боголюбова, а также шести компаний, которые, как заявляется, находятся в их собственности или контролируются ими. Решение об аресте активов было выдано на основании предоставленных суду доводов, доказывающих, что Коломойский и Боголюбов вывели из банка около $2 млрд путем проведения ряда незаконных операций.

Бывшие владельцы банка подали ходатайство об обжаловании этого судебного приказа, а также юрисдикции английского суда рассматривать иски "Приватбанка". Эти ходатайства были удовлетворены в суде первой инстанции судьей Фанкортом 4 декабря 2018 года, и полностью отменены решением Апелляционного суда от 15 октября 2019 года, которым было подтверждено, что иск банка о мошенничестве против бывших собственников может рассматриваться английским судом.

Общая сумма обязательств ответчиков по расходам банка будет определена на слушаниях, которые состоятся в период с октября 2021 года по февраль 2022 года

"ПриватБанк" был национализирован в декабре 2016 года, на тот момент это был крупнейший частный банк Украины. На его докапитализацию государство потратило почти 200 млрд грн.

НБУ в июле 2017 года опубликовал отчет финансового аудита "ПриватБанка", проведенный компанией Ernst&Young, согласно которому накануне национализации банк представлял собой финансовую пирамиду. После этого экс-владельцы банка, а также связанные с ними офшоры и физические лица начали подавать десятки исков в украинские суды, в которых обжалуют процедуру национализации и требуют компенсаций за связанные с ней финансовые потери. По данным НБУ, на январь 2020 года суды рассматривали более 600 дел по делам "ПриватБанка".

18 апреля 2019 года Окружной административный суд Киева удовлетворил иск Коломойского к Национальному банку Украины и Кабинету Министров о незаконности национализации "ПриватБанка". Государство обжаловало это решение в апелляционном суде.

В ноябре 2019 года Коломойский заявил, что банк вернут ему в ближайшее время. До этого он говорил, что "ПриватБанк" ему не нужен, он хочет $2 млрд компенсации.

В мае 2020 года Верховная Рада приняла закон, запрещающий возврат национализированных банков прежним владельцам, тогда же он вступил в силу. В июне закон впервые применили на практике.

Теги: Игорь Коломойский, ПриватБанк, Геннадий Боголюбов
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