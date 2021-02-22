Под Киевом посадили самолет с топ-фигурантом дела "ПриватБанка" – СМИ

Один из фигурантов дела "ПриватБанка", бывший заместитель председателя правления Владимир Яценко пытался покинуть Украину, но ему помешали правоохранители, сообщает "Украинская правда".

В аэропорту Борисполь правоохранители не дали улететь самолету, на котором находился топ-фигурант дела "ПриватБанка". Об этом, ссылаясь на источники в правоохранительных органах, пишут "Украинская правда" и "Корреспондент".

"Просто сейчас в Борисполе посадили самолет и собираются арестовать мужчину, который собирался бежать. Это один из топ-фигурантов по делу "ПриватБанка", который пытался покинуть Украину, чтобы избежать ответственности", – сообщил источник "Украинской правды".

Издание пишет, что речь о первом заместителе председателя правления "ПриватБанка" в 2016 году Владимире Яценко, сегодня утром генпрокурор Ирина Венедиктова подписала ему подозрение.

Как пишет экс-нардеп Сергей Лещенко, самолет с Яценко успел долететь до Львова, но его развернули за несколько минут до пересечения границы авиапространства Украины после вмешательства директора НАБУ Артема Сытника и руководителя подразделения детективов НАБУ.

По его словам, в спецоперации также принимала участие СБУ.

Генпрокуратура ведет расследование по делу "ПриватБанка" с июня 2017 года. 14 декабря 2020-го Венедиктова сообщила, что вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн.

Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих 193 компаний, которые ранее получали кредиты "ПриватБанка", значится "Укртатнафта", имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины.

Группа "Приват" принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.