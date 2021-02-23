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"Финита". Венедиктова прокомментировала сообщение о подозрении топ-фигуранту дела "ПриватБанка" и заявила, что для нее "не существует фамилий"

Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" – "моя", сообщила в Facebook генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Венедиктова анонсировала еще "много подписей" на разных подозрениях, которые оценят
Венедиктова анонсировала еще "много подписей" на разных подозрениях, которые оценят
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова согласовала сообщение о подозрении бывшему первому заместителю главы правления "ПриватБанка" Владимиру Яценко. Об этом написала пресс-служба Офиса генпрокурора.

22 февраля Яценко на частном самолете пытался покинуть пределы Украины, но его самолет благодаря усилиям Национального антикоррупционного бюро Украины совершил посадку в Борисполе, а сам Яценко был задержан. Его подозревают в растрате средств "ПриватБанка" в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением (ст. 191 Уголовного кодекса Украины).

"Подпись под подозрениями бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" – моя, – написала в Facebook Венедиктова. – Свидетели в одном из важных и чувствительных уголовных производств из числа тех, что на слуху и у наших международных партнеров, сегодня превратились в подозреваемых".

Генпрокурор отметила, что о количестве подозрений, подписанных ею, было известно очень узкому кругу лиц.

"Это не помешало господину, который в то время работал первым заместителем председателя правления "ПриватБанка", каким-то удивительным способом заказать чартерный рейс в Вену, находясь в Днепре. Благодаря нашим совместным действиям самолет совершил посадку в Борисполе. Финита", – подчеркнула Венедиктова.

Она анонсировала еще "много подписей" на разных подозрениях, которые оценят.     

"Я могу пообещать одно: для меня не существует фамилий, а для тех же фамилий – поверьте, это очень важный месседж: какой бы громкой и уязвимой фамилия ни была", – добавила генпрокурор.

https://www.facebook.com/irina.venediktova.31/posts/4077127245633513

Как написал в Telegram экс-нардеп Сергей Лещенко, самолет с Яценко вылетел из Днепра и направлялся в Вену. По его словам, он успел долететь до Львова, но его развернули за несколько минут до пересечения границы Украины после вмешательства директора НАБУ Артема Сытника и руководителя подразделения детективов НАБУ. Он также добавил, что в спецоперации принимала участие Служба безопасности Украины.

Как видно из фото, опубликованном НАБУ в Facebook, из Днепра в Вену Яценко направлялся на самолете Hawker 800XP/850XP с бортовым номером UR-WRR. Согласно данным Государственного реестра гражданских воздушных судов Украины, его обслуживает авиакомпания "Роза Вітрів", а владельцем судна указана кипрская компания Viskona Investments Ltd.  

"Экономическая правда", ссылаясь на свои источники, 29 декабря прошлого года сообщила, что Венедиктова затягивает подписание подозрений фигурантам уголовного производства, касающегося "ПриватБанка". По информации журналистов, Национальное антикоррупционное бюро направило Венедиктовой на подпись проекты подозрений, но она не отвечает уже две недели. В ответ на это Венедиктова заявила, что "дело начало двигаться в нужном русле".

Генпрокуратура ведет расследование по делу "ПриватБанка" с июня 2017 года. 14 декабря 2020-го Венедиктова сообщила, что вошла в состав групп прокуроров в трех основных производствах. По данным следствия, с 20 октября по 22 ноября 2016 года, перед национализацией финучреждения, "ПриватБанк" выдал 36 юрлицам кредитов на срок от восьми до 10 лет по ставке 10,5% годовых на общую сумму 126,9 млрд грн.

Эти средства не задержались на счетах дебиторов, а сразу же были переведены в счет погашения кредитов 193 юридических лиц. Среди этих 193 компаний, которые ранее получали кредиты "ПриватБанка", значится "Укртатнафта", имущество которой таким образом было выведено из-под залога.

21 декабря 2016 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц подписал договор о продаже 100% акций "ПриватБанка" Министерству финансов Украины. 

Группа "Приват" принадлежит украинским бизнесменам Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову и Алексею Мартынову.

Теги: Борисполь, самолет, ПриватБанк, следствие, антикоррупционное бюро, расследование, Генпрокуратура, растрата, спецоперация, детективы, НАБУ, финансы, подозрение, группа Приват, Ирина Венедиктова, Служба безопасности Украины, Офис генпрокурора
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