Экс-главе "ПриватБанка" Дубилету Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест

"Апелляционная палата, рассмотрев апелляционную жалобу защитников подозреваемого на решение следственного судьи ВАКС об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, постановила: жалобу удовлетворить частично", – говорится в решении.

Таким образом, суд отменил постановление ВАКС от 2 июля, согласно которому Дубилета заочно арестовали.

Вместо этого суд постановил назначить повторное рассмотрение дела следственным судьей в суде первой инстанции. Это решение окончательное, оспорить его в кассационной инстанции нельзя.

Жалобу на решение ВАКС от 2 июля подавали адвокаты Дубилета Сергей Бойко и Денис Бугай.

Контекст:

Дубилета и еще двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате средств "ПриватБанка". По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления "ПриватБанка" Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.

И.о. главы САП Максим Грищук говорил, что Дубилет скрывается от следствия, 29 марта и.о. главы САП сообщил, что экс-главу "ПриватБанка" объявили в розыск в Украине, а позднее обратились с просьбой о международном розыске в Интерпол.

Дубилет утверждал, что не скрывается от следствия. Он сообщал, что живет в Израиле и не может выехать в Украину.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.