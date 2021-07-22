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Экс-главе "ПриватБанка" Дубилету Высший антикоррупционный суд отменил заочный арест

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Меру пресечения Дубилету будут выбирать заново
Меру пресечения Дубилету будут выбирать заново
Фото: privatbank.ua

Суд отменил заочный арест бывшего главы правления АО "ПриватБанк" Александра Дубилета. Такое решение 20 июля приняла апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.

"Апелляционная палата, рассмотрев апелляционную жалобу защитников подозреваемого на решение следственного судьи ВАКС об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей, постановила: жалобу удовлетворить частично", – говорится в решении.

Таким образом, суд отменил постановление ВАКС от 2 июля, согласно которому Дубилета заочно арестовали.

Вместо этого суд постановил назначить повторное рассмотрение дела следственным судьей в суде первой инстанции. Это решение окончательное, оспорить его в кассационной инстанции нельзя.

Жалобу на решение ВАКС от 2 июля подавали адвокаты Дубилета Сергей Бойко и Денис Бугай.

Контекст:

Дубилета и еще двух бывших топ-менеджеров подозревают в растрате средств "ПриватБанка". По данным следствия, в 2016 году Дубилет, экс-замглавы правления "ПриватБанка" Людмила Шмальченко и экс-руководитель департамента межбанковских операций Надежда Конопкина организовали схему вывода из банка $314,9 млн (8,2 млрд грн по тогдашнему курсу Национального банка Украины).

23 февраля детективы НАБУ сообщили трем бывшим топ-менеджерам "ПриватБанка" о подозрении в растрате более 136,9 млн грн. По данным СМИ, речь идет о бывшем первом замглавы правления банка Владимире Яценко, Александре Дубилете и экс-руководителе одного из подразделений финучреждения Елене Бычихиной.

15 марта генеральный прокурор Ирина Венедиктова сообщила, что подписала подозрения по эпизоду о растрате 8,2 млрд грн.

И.о. главы САП Максим Грищук говорил, что Дубилет скрывается от следствия, 29 марта и.о. главы САП сообщил, что экс-главу "ПриватБанка" объявили в розыск в Украине, а позднее обратились с просьбой о международном розыске в Интерпол.

Дубилет утверждал, что не скрывается от следствия. Он сообщал, что живет в Израиле и не может выехать в Украину.

"ПриватБанк" – крупнейший коммерческий банк в Украине – был национализирован 19 декабря 2016 года. Украина докапитализировала его на 155 млрд грн. Ранее банк принадлежал бизнесменам Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову.

В декабре 2017 года "ПриватБанк" подал в суд на своих бывших владельцев. Истцы утверждают, что бизнесмены вывели из банка около $2 млрд, проведя ряд незаконных операций. Бывшие собственники, в свою очередь, оспаривают его национализацию. В 2019 году суд признал ее незаконной. Национальный банк Украины это решение обжаловал. Судебные разбирательства продолжаются.

Теги: арест, ПриватБанк, апелляция, Александр Дубилет, Высший антикоррупционный суд Украины, суд, ВАКС
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