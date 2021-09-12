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Данилов о возможном закрытии телеканала "Наш": Очень много свободы слова у нас финансируется из России

Телеканал "Наш" запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев
Телеканал "Наш" запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев
Фото: НАШ / Facebook

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что в Украине "много свободы слова финансируется из России". Об этом он сказал в интервью "Радiо Свобода" 11 сентября, отвечая на вопрос о закрытии телеканала "Наш".

"Очень много свободы слова у нас финансируется из России. У нас интересы государства на первом месте. И если кому-то надо потерпеть, значит надо потерпеть. Потому что они могут развалить наше государство", – отметил он.

По словам Данилова, у Российской Федерации есть "довольно простое и понятное" задание. 

"Развалить Украину и двигаться далее, к развалу Европы. Других заданий у них нет, иначе они прекратят свое существование", – объяснил секретарь СНБО. 

Контекст:

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно названию партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала "Наш" началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числится отец Евгения Мураева Владимир Мураев – он умер в конце 2020 года. По данным Kharkiv Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика. 

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Нацсовет 19 августа заявил о подаче иска, чтобы канал "Наш" лишили лицензии из-за высказываний экс-нардепа шести созывов, лидера Коммунистической партии Петра Симоненко в выпуске программы "Марафон", который транслировали 4 мая и показывали в повторе на следующий день.

Симоненко тогда, кроме прочего, называл "раскольниками" Православную церковь Украины, заявлял о "политике государственной фашизации", а также называл войну на Донбассе "гражданским противостоянием". Ведущие дали ему высказаться без участия оппонентов, альтернативной точки зрения в эфире не озвучили, подчеркивали в Нацсовете. 

Кроме того, регулятор решил провести проверку канала из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об "ущемлении" русскоязычных.

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя требование Нацсовета, заявил, что нельзя наказывать за высказывания гостей канала в прямом эфире.

Теги: Россия, Евгений Мураев, СНБО, Европа, бенефициар, телеканал Наш, Алексей Данилов
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