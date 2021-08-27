У канала "Наш" хотят забрать лицензию за "скабеевщину", выступление Симоненко было только "последней каплей" – глава Нацсовета

Герасимьюк о канале "Наш": Еще и писали: "Дикари из Национального совета – мы с ними разберемся". Я жду: пусть они с нами разберутся Фото: Ольга Герасим'юк / Facebook

У Герасимьюк спросили, как она относится к выступлениям в стиле российской телеведущей Ольги Скабеевой, известной антиукраинской пропагандой, на украинском телевидении.

Глава Нацсовета ответила, что пытается бороться с этим "всеми законными методами". "Недавно мы приняли решение об отмене лицензии для телеканала "Наш" – именно за скабеевщину", – сказала она.

Герасимьюк уточнила, что Нацсовет хочет через суд аннулировать лицензию не только из-за эфира с главой Коммунистической партии Петром Симоненко, в котором лидер коммунистов "распространял язык вражды, обижал Украину, граждан, Революцию достоинства, утверждал, что война на Донбассе – "гражданская".

По ее мнению, журналисты должны были балансировать эфир своими вопросами и уточнениями, но не сделали этого и – более того – "подпевали" Симоненко.

"Это была последняя капля... Они делали много подобных вещей. Это симптоматическая и системная работа. Соответственно, они заслужили такие санкции", – считает глава Нацсовета.

По ее словам, после заявления Нацсовета о подаче иска телеканал "запустил бешеную хейтерскую волну". "Еще и писали: "Дикари из Национального совета – мы с ними разберемся". Я жду: пусть они с нами разберутся", – добавила Герасимьюк.