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Нацсовет проверит телеканал "Наш" из-за заявлений об "ущемлении" русскоязычных и "языковом насилии"

Канал "Наш" неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки
Канал "Наш" неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки
Фото: pixabay.com

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания проверит телеканал "Наш" из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об "ущемлении" русскоязычных. Об этом говорится в сообщении регулятора от 19 августа.

Проверка касается передачи "Важное" от 28 июля. Ее тема касалась установления мира на территории Украины. Передача состояла из двух частей: ток-шоу в форме дебатов и интервью с участием Бондаренко.

В эфире Бондаренко называла большим преступлением то, что в Украине "не признают в принципе русскоязычных граждан как людей".

"Это не народ, не народность, это не меньшинство, это не община, это непонятно кто... Заметьте – не русскоязычные забирали права в украиноязычных граждан, а всегда это было в отношении русскоязычных граждан. То есть всегда ущемляли права только одной большой языковой общины... Пока нам будут всякие Кремени (языковой омбудсмен. – "ГОРДОН") рассказывать о том, что все должны говорит только на одном языке, у нас просто страны не останется. У нас не останется тех, кто должен говорит на этом языке. Вымрем все, как мамонты", – заявлял она.

Бондаренко также утверждала, что агрессивные действия, "языковое насилие", "языковая дискриминация" и лишение прав одной части граждан Украины приписывается другой части граждан Украины, которые называются "украиноязычными насильниками".

В Нацсовете увидели в таких словах признаки разжигания национальной вражды по отношению к гражданам, которые владеют и пользуются украинским языком. В ведомстве также подчеркнули, что заявления экс-нардепа содержат предвзятую, необъективную информацию, приписывание украиноязычным гражданам действий, направленных на лишение прав и дискриминации граждан Украины, которые пользуются русским языком.

"В контексте вооруженной агрессии Российской Федерации и оккупации отдельных территорий Украины такие действия могут способствовать геополитическим намерениям агрессора, оправданию территориальной экспансии намерениями "защитить" права "русскоязычного населения" Украины и идеологии полномасштабного вторжения в Украину", – считают в Нацсовете.

Поэтому ведомство решило провести проверку телеканалов "Наш" и "Макси-ТВ", который ретранслировал передачу "Важное". Проверка состоится в период с 6-го по 17 сентября.

Контекст:

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала "Наш" началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числится отец Евгения Мураева Владимир Мураев – он умер в конце 2020 года. По данным KharkivToday, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика. 

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Теги: Украина, русский язык, Елена Бондаренко, языковой закон, украинский язык, Нацсовет, телеканал Наш
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