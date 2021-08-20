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Разумков о ситуации с каналом "Наш": Если бы я отвечал за все, что говорят коллеги с трибуны в Раде, меня тоже уже можно было бы лишить лицензии

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Разумков: Наше задание сохранить свободу слова, чтобы она оставалась одной из базовых ценностей
Разумков: Наше задание – сохранить свободу слова, чтобы она оставалась одной из базовых ценностей
Фото: Дмитро Разумков / Facebook

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, комментируя требование Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания аннулировать лицензию телеканала "Наш", заявил, что нельзя наказывать за высказывания гостей канала в прямом эфире. Об этом он сказал журналистам 20 августа, сообщает "Интерфакс-Украина".

Он выразил надежду, что суд, рассматривая иск Нацсовета об аннулировании лицензии, будет "объективным и непредвзятым". 

Спикер парламента отметил, что нельзя наказывать за высказывания гостей телеканала в прямых эфирах, так как прямой эфир выключить невозможно, и даже если это сделать, то "информация уже прозвучала".

"Моя личная позиция – если бы я отвечал за все, что говорят наши коллеги с трибуны в Верховной Раде Украины, меня тоже уже можно было бы лишить лицензии. Если бы это все-таки относилось к высказываниям журналистов, мне было бы это больше понятным. Что касается гостей – у нас персональная ответственность", – сказал Разумков.

Спикер подчеркнул, что свобода слова – одно из больших достижений Украины и "наше задание сохранить эту свободу слова, чтобы она оставалась одной из базовых ценностей" украинского общества.

Нацсовет 19 августа заявил о подаче иска, чтобы канал "Наш" лишили лицензии из-за высказываний экс-нардепа шести созывов, лидера Коммунистической партии Петра Симоненко в выпуске программы "Марафон", который транслировали 4 мая и показывали в повторе на следующий день.

Симоненко тогда, кроме прочего, называл "раскольниками" Православную церковь Украины, заявлял о "политике государственной фашизации", а также называл войну на Донбассе "гражданским противостоянием". Ведущие дали ему высказаться без участия оппонентов, альтернативной точки зрения в эфире не озвучили, подчеркивали в Нацсовете. 

Кроме того, регулятор решил провести проверку канала из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об "ущемлении" русскоязычных.

Контекст:

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно названию партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала "Наш" началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числится отец Евгения Мураева Владимир Мураев – он умер в конце 2020 года. По данным Kharkiv Today, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика. 

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Теги: телевидение, Петр Симоненко, Нацсовет, свобода слова, трансляция, журналисты, телеканал Наш, Дмитрий Разумков
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