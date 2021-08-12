Боярский, Табаков, Говорухин. Телеканал "Интер" внепланово проверят из-за трансляции фильмов с актерами из черного списка

Нарушения выявили в эфирах за период с конца июля по начало августа текущего года. В эфире "Интера" транслировались такие фильмы:
Проверку проведут в период с 30 августа по 10 сентября. Вещатель должен направить до 2 сентября в Национальный совет документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассматриваться на заседании.
Регулятор отметил, что это уже третья проверка за подобные нарушения, назначенная телеканалу "Интер" в течение последнего месяца.
"Телеканал не реагирует на решение регулятора и дальше игнорирует действующее законодательство Украины", – подчеркнули в Нацсовете.
В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. На данный момент в него входят 204 человека.
Боярский, Говорухин, Табаков и Талызина в марте 2014 года поддержали действия России и позицию президента РФ Владимира Путина относительно Крыма.
Фрейндлих в 2016 году в интервью "Аргументам и Фактам" поддержала решение России аннексировать Крым. "Мы поступили правильно: я считаю, что Крым испокон веку был наш", – сказала она.
Стеблов в 2014 году заявлял, что "никогда не представлял себе Крым вне России", а в Украине "фактически легализован нацизм", писал "Крым 24".
Алферова также поддерживала действия властей РФ в 2014 году. "Я люблю Россию и Путина. Я люблю все, что он делает, я преклоняюсь, что бы мне ни говорили, я считаю, что он должен быть тираном и диктатором, иначе Россия развалится, а я ее так люблю! Я за него однозначно и пойду за ним куда угодно. Я верю нашему телевидению. Нельзя заменить картинку ликующих крымчан на массовку, я – актриса, и я знаю, как выглядит массовка", – цитировала ее "КП в Украине".