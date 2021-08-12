Боярский, Табаков, Говорухин. Телеканал "Интер" внепланово проверят из-за трансляции фильмов с актерами из черного списка

В списке фильмов, которые транслировал "Интер" – "Узник замка Иф" и "Д'Артаньян и три мушкетера" с Боярским Фото: kino-teatr.ru

Нарушения выявили в эфирах за период с конца июля по начало августа текущего года. В эфире "Интера" транслировались такие фильмы:

"Место встречи изменить нельзя" с участием Станислава Говорухина;

"Узник замка Иф" с участием Михаила Боярского;

"Д'Артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;

"По семейным обстоятельствам" с участием Евгения Стеблова;

"Большая перемена" с участием Валентины Талызиной.

Проверку проведут в период с 30 августа по 10 сентября. Вещатель должен направить до 2 сентября в Национальный совет документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассматриваться на заседании.

Регулятор отметил, что это уже третья проверка за подобные нарушения, назначенная телеканалу "Интер" в течение последнего месяца.

"Телеканал не реагирует на решение регулятора и дальше игнорирует действующее законодательство Украины", – подчеркнули в Нацсовете.