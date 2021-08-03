Киркорову запрещен въезд в Украину, несмотря на исключение из черного списка Минкульта – СМИ

Запрет на въезд Киркорову в Украину действует с 7 июня этого года. По словам собеседника, Киркорова действительно исключили из черного списка Минкульта, однако СБУ не отменяла запрет певцу на въезд в Украину.

Киркорову на три года запретили въезжать на территорию Украины, указал источник.