Киркоров: Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня

Российский певец Филипп Киркоров заявил, что звезда украинского шоу-бизнеса не может общаться с ним, боясь за собственную безопасность.

Киркоров: Кроме любви в Украине я не получал ничего, а больше говна на меня всегда лилось именно здесь, в России… Фото: fkirkorov / Instagram

Российский певец Филипп Киркоров в монологе, опубликованном изданием MK.ru, заявил, что ему очень жалко поклонников в Украине, которых он не может увидеть уже семь лет.

"Меня это расстраивает, возмущает и будоражит сознание. Это моя боль на сегодняшний день. Кто-то скажет: "Да кому теперь нужен этот Киркоров в Украине?!" Кто-то любит, кто-то не любит… Но 20 лет подряд кто еще заполнял под завязку по 10 концертов подряд Дворец спорта, Дворец "Украина" в Киеве? И кроме любви там я не получал ничего, а больше говна на меня всегда лилось именно здесь, в России…" – признался певец.

Киркоров подчеркнул, что он народный артист Украины и Молдовы. По словам певца, сейчас с ним боится общаться один из представителей украинского шоу-бизнеса.

"Очень известный украинский артист бегает теперь от меня, как от огня, даже если мы случайно встречаемся где-то под покровом ночи в ресторане. Мол, не дай бог кто-то увидит его со мной. Не буду говорить кто. Я этого артиста очень люблю, он украинская звезда и тоже меня очень уважает. Но я понимаю его чувства, боязнь за безопасность, потому что ему там жить", – заявил исполнитель.



Киркорову запрещен въезд в Украину из-за незаконного посещения аннексированного Крыма.

19 января 2021 года миграционная служба Литвы также внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями аннексированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия РФ.