"Включили – исключили". Киркоров отреагировал на исключение его фамилии из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

"Выше права может быть лишь милость, выше справедливости – прощение, а выше закона может быть только любовь. Спасибо поклонникам из Украины за любовь. Я восхищаюсь истинной народной любовью, какие чудеса она творит! Благодарю вас. Бла-го-да-рю! Какие чудеса она творит. Теперь в каждом доме Украины могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу. И, конечно, очень жду живых концертов. Но этот призыв – луч надежды, первая соломинка, что возможны изменения, что нас слышат", – заявил он на камеру.

В комментарии к ролику Киркоров отметил, что "переполнен чувством гордости и радости".

"Включили – исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас! В выходные власти Украины исключили мое имя из так называемого черного списка. Спасибо каждому за слова поддержки, спасибо за вашу любовь! Каждый человек вправе решать, что ему слушать и смотреть, вы доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться. Вы доказали всему миру, что ваш голос, голос народа сильнее любой закорючки бюрократичных чиновников. Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", – написал в публикации под видео российский певец.

