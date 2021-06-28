Бульвар Шоубиз
 
01 июля, 2021
 
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"Включили – исключили". Киркоров отреагировал на исключение его фамилии из списка лиц, представляющих угрозу нацбезопасности Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Киркоров: Благодарю вас. Бла-го-да-рю!
Киркоров: Благодарю вас. Бла-го-да-рю!
Фото: fkirkorov / Instagram

Российский певец и народный артист Украины Филипп Киркоров отреагировал на исключение своего имени из списка людей, которые угрожают национальной безопасности Украины, в котором находился трое суток. Свою реакцию певец записал на видео и 28 июня разместил в Instagram.

"Выше права может быть лишь милость, выше справедливости – прощение, а выше закона может быть только любовь. Спасибо поклонникам из Украины за любовь. Я восхищаюсь истинной народной любовью, какие чудеса она творит! Благодарю вас. Бла-го-да-рю! Какие чудеса она творит. Теперь в каждом доме Украины могут по праву звучать мои песни, по телевидению могут транслировать мои шоу. И, конечно, очень жду живых концертов. Но этот призыв – луч надежды, первая соломинка, что возможны изменения, что нас слышат", – заявил он на камеру.

В комментарии к ролику Киркоров отметил, что "переполнен чувством гордости и радости".

"Включили – исключили! Я отправляю каждому поклоннику из Украины частичку своей души и сердца! Меня переполняет чувство гордости и радости, спасибо, что вы есть у меня, случилось немыслимое… Чиновники услышали нас! В выходные власти Украины исключили мое имя из так называемого черного списка. Спасибо каждому за слова поддержки, спасибо за вашу любовь! Каждый человек вправе решать, что ему слушать и смотреть, вы доказали, что музыка и политика не могут и не должны соприкасаться. Вы доказали всему миру, что ваш голос, голос народа сильнее любой закорючки бюрократичных чиновников. Вы протянули России соломинку дружбы, именно из таких светлых лучей в будущем мы вернемся к дружбе и уважению, возможно, именно сейчас зарождается надежда на то, что ситуация между нашими странами улучшится", – написал в публикации под видео российский певец.

Контекст:

23 июня стало известно, что Киркорова внесли в перечень лиц, которые несут угрозу национальной безопасности Украины. Киркоров называл украинский Крым "российским" и незаконно посещал полуостров. Сам Киркоров назвал внесение в список "глупостью", которая только делает его популярнее.

Министерство культуры и информационной политики 27 июня исключило Киркорова из этого списка. Пресс-служба СБУ, комментируя отзыв, заявила, что "нуждается в дополнительной обработке данного вопроса в связи с судебными прецедентами".

В 2015 году Киркоров в интервью журналу Super заявлял, что если его внесут в украинский черный список артистов, то он будет этим гордиться.

В начале 2021 года миграционная служба Литвы внесла Киркорова в список нежелательных лиц. Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что певец многократными посещениями оккупированного Крыма отрицал территориальную целостность и суверенитет Украины и таким образом косвенно оправдывал агрессивные действия РФ.

Артист говорил в январе, что последние семь лет не может въезжать на территорию Украины, хотя в списке деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины, его до сих пор не было.

Киркоров также находится в базе данных украинского сайта "Миротворец" за незаконное посещение оккупированного Россией Крыма. В марте 2021 года Киркоров в публикации на своей странице в Instagram назвал Крым российским.

В 2008 году экс-президент Украины Виктор Ющенко издал указ о присвоении звания российскому артисту после того, как он поддержал Ани Лорак на международном песенном конкурсе "Евровидение". В апреле 2021 года министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко говорил, что если лишать звания Киркорова, то заодно его нужно отобрать и у Ани Лорак.

Россия оккупировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

В связи с военной агрессией России Украина запретила трансляцию некоторых фильмов и сериалов российского производства, также был создан перечень деятелей культуры, которые несут угрозу нацбезопасности Украины. Им запрещен въезд на территорию Украины. Прошлый раз список обновлялся 18 июня, сейчас в нем 201 человек. С 2015 года из него исключили четыре человека.

Теги: Россия, СБУ, Крым, Украина, оккупация, Филипп Киркоров, скандал
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