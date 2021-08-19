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ПОЛИТИКА

Нацсовет будет требовать в суде, чтобы канал "Наш" лишили лицензии из-за эфира с Симоненко

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Канал "Наш" неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки
Канал "Наш" неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки
Фото: НАШ / Facebook

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания подаст в суд иск с требованием лишить лицензии канал "Наш". Об этом пресс-служба регулятора сообщила 19 августа.

Нацсовет намерен требовать, чтобы канал лишили лицензии из-за высказываний экс-нардепа шести созывов, лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко. 

Речь идет о выпуске программы "Марафон", который транслировали 4 мая и показывали в повторе на следующий день.

Симоненко тогда, кроме прочего, называл "раскольниками" Православную церковь Украины, заявлял о "политике государственной фашизации", а также называл войну на Донбассе "гражданским противостоянием". 

Ведущие дали ему высказаться без участия оппонентов, альтернативной точки зрения в эфире не показали, подчеркивается в сообщении Нацсовета. 

"В своих высказываниях Петр Симоненко использовал также дискриминационные, оскорбительные и стигматизирующие термины с отрицательной коннотацией в отношении политического руководства, правоохранительных органов, Вооруженных сил Украины, той части населения Украины, которая поддерживает борьбу за независимость и территориальную целостность Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации", – подчеркивается в релизе. 

В Нацсовете отметили, что ведущие канала "высказали определенное предостережение" Симоненко. 

"Но долгое выступление Петра Симоненко после их слов и предоставленная ему возможность выразить свои мысли в полной мере, используя язык вражды, свидетельствуют о недостаточности и формальности принятых с их стороны мер для прекращения правонарушения. Замечания ведущих имели формальный характер, не касались применения гостем эфира ненавистнических высказываний. Они лишь ссылались на контроль со стороны Национального совета и даже не пытались защитить права и интересы телезрителей на получение объективной и сбалансированной информации и недопущение использования ненавистнической риторики в эфире", – добавили авторы сообщения.

Контекст:

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, вышел в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Его запустил народный депутат VIII созыва Евгений Мураев. Название телеканала созвучно названию партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Полноценное вещание телеканала "Наш" началось в ноябре 2018 года. Официальным владельцем телеканала числится отец Евгения Мураева Владимир Мураев – он умер в конце 2020 года. По данным KharkivToday, сейчас конечный бенефициар канала – мать политика. 

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки: в декабре прошлого года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина.

Кроме того, сегодня регулятор решил провести проверку канала из-за высказываний экс-нардепа V, VI и VII созывов от Партии регионов Елены Бондаренко об "ущемлении" русскоязычных.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Петр Симоненко, Евгений Мураев, Нацсовет, дискриминация, телеканал Наш
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