Нацсовет будет требовать в суде, чтобы канал "Наш" лишили лицензии из-за эфира с Симоненко

Канал "Наш" неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки Фото: НАШ / Facebook

Нацсовет намерен требовать, чтобы канал лишили лицензии из-за высказываний экс-нардепа шести созывов, лидера запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко.

Речь идет о выпуске программы "Марафон", который транслировали 4 мая и показывали в повторе на следующий день.

Симоненко тогда, кроме прочего, называл "раскольниками" Православную церковь Украины, заявлял о "политике государственной фашизации", а также называл войну на Донбассе "гражданским противостоянием".

Ведущие дали ему высказаться без участия оппонентов, альтернативной точки зрения в эфире не показали, подчеркивается в сообщении Нацсовета.

"В своих высказываниях Петр Симоненко использовал также дискриминационные, оскорбительные и стигматизирующие термины с отрицательной коннотацией в отношении политического руководства, правоохранительных органов, Вооруженных сил Украины, той части населения Украины, которая поддерживает борьбу за независимость и территориальную целостность Украины в борьбе с агрессией Российской Федерации", – подчеркивается в релизе.

В Нацсовете отметили, что ведущие канала "высказали определенное предостережение" Симоненко.

"Но долгое выступление Петра Симоненко после их слов и предоставленная ему возможность выразить свои мысли в полной мере, используя язык вражды, свидетельствуют о недостаточности и формальности принятых с их стороны мер для прекращения правонарушения. Замечания ведущих имели формальный характер, не касались применения гостем эфира ненавистнических высказываний. Они лишь ссылались на контроль со стороны Национального совета и даже не пытались защитить права и интересы телезрителей на получение объективной и сбалансированной информации и недопущение использования ненавистнической риторики в эфире", – добавили авторы сообщения.