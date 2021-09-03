На Доме профсоюзов в Киеве повесили баннер с Мураевым. После возмущений в соцсетях – сняли

На появление баннера с Мураевым проукраинские активисты отреагировали негативно.

"Повесили [...] ...бало Мураева", – написал, в частности, активист Дмитрий Хилюк в Facebook.

В комментариях пользователи выразили возмущение происходящим.

Хилюк констатировал, что "отвисел сепар пару часов" и баннер с Мураевым уже сняли.

"Бабель" опубликовал в Telegram видео, как баннер снимали.

Контекст:

Мураев в 2012–2014 годах был внефракционным нардепом, в 2014–2019 годах – нардепом от Оппозиционного блока.

Телеканал "Наш", созданный на базе женского телеканала Maxxi TV, Мураев запустил в прямой эфир 7 ноября 2018 года. Название телеканала созвучно с названием партии "Наши", которую Мураев возглавил в сентябре 2018 года.

Канал неоднократно попадал в скандалы из-за пророссийской повестки. В частности, в декабре 2020 года в его эфире появился представитель боевиков "ЛНР" Родион Мирошник, также канал получал предупреждение за трансляцию пресс-конференции российского президента Владимира Путина. Нацсовет Украины по телерадиовещанию хочет аннулировать лицензию телеканала "Наш" за "скабеевщину".

Во время Революции достоинства в Доме профсоюзов располагался штаб протестующих. В ночь на 19 февраля 2014 года здание штурмовало спецподразделение СБУ "Альфа". По данным Генпрокуратуры Украины, майдановцы, защищаясь, применяли бутылки с горючей смесью, из-за чего произошло возгорание, в результате которого здание сильно пострадало.