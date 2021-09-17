Темп выдачи российских паспортов на Донбассе замедлился – Данилов

Данилов сказал, что многие жители ОРДЛО подают заявки на получение российских паспортов, но потом не едут за документом Фото: president.gov.ua

Он отметил, что статистика выдачи паспортов разная.

"У нас есть цифра 630 тыс., есть цифра 740 тыс. Речь идет о тех, кто подает заявки. Очень много людей, которые подают заявки, потом не едут оформлять эти паспорта. У них там целая такая туристическая индустрия, они, вроде так прикрываясь, не все их выдают на территории Донецкой и Луганской областей – они вывозят часть в Ростовскую область [России] и там все это происходит. На сегодняшний день темпы выдачи замедлились, они не такие резкие, как были раньше", – сказал Данилов.

Российские паспорта в ОРДЛО секретарь СНБО снова назвал аусвайсами.

"[Во времена Второй мировой войны Адольф] Гитлер выдавал их, чтобы человек выживал на той территории. Такие же аусвайсы выдают сегодня на территории Донецкой и Луганской области, их же в свое время очень много выдали в Крыму. Дело в том, что человек не имеет возможности к существованию в некоторых случаях, если у него нет этой, скажем так, бумаги. Это очень чувствительная ситуация, и поэтому мы будем подходить к этому вопросу очень взвешено", – добавил секретарь СНБО.