"Например, Путин заболел тяжело, и у нас есть три или пять суток, чтобы решить вопрос". Арестович не исключает деоккупации Донбасса военным путем

Арестович считает, что Украина может перейти к военному пути деоккупации Донбасса, хотя до сих пор руководство страны его не рассматривало Фото: radiosvoboda.org

"Мы не знаем, как территория будет деоккупирована. Мы готовимся к различным вариантам. Стратегия заключается в политико-дипломатическом пути урегулирования. И вариант Б – это не тот, о котором говорил президент, это я формулирую: это военный путь. Например, Путин почему-то заболел тяжело, и у нас есть три или пять суток, чтобы решить вопрос", – сказал Арестович.

Он добавил, что считает такой вариант возможным, и уточнил – "когда-нибудь".

Президент Владимир Зеленский и министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, а до того – предыдущий президент Петр Порошенко неоднократно говорили, что Украина планирует завершение войны и деоккупацию Донбасса исключительно мирным, дипломатическим путем.

10 сентября Зеленский заявил, что полномасштабная война с Россией возможна – по инициативе Российской Федерации.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов 11 сентября говорил, что ВСУ "могут очистить территорию Донецкой и Луганской областей, повоевать за Крым", но, по его словам, Украине не может допустить смерти сотен тысяч людей, которые произойдут в этом случае.