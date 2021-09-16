Оккупанты обстреляли поселок Тарамчук, повреждены дома и линии электропередач

"В результате обстрела пострадали дома мирных жителей, в том числе дом социального работника гуманитарной миссии "Пролиска", также повреждены трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Населенный пункт полностью обесточен. В 9.20 обстрел возобновился", – отметил он.

Позже сотрудники миссии в Facebook уточнили, что мирные жители не пострадали. Осколки снарядов повредили окна, крышу и входную дверь дома сотрудника гуманитарной миссии "Пролиска". В ремонте нуждаются трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Населенный пункт полностью обесточен.

"13 июля во время обстрела в Тарамчуке были повреждены три дома, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Прифронтовой населенный пункт почти месяц оставался без света, так как для выезда ремонтных бригад и возобновления электроэнергии в поселке были необходимы двухсторонние письменные гарантии прекращения огня", – напомнили в посте.

В Луганской области утром 16 сентября российско-оккупационные войска обстреляли город Счастье, ранен местный житель, повреждены административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт.