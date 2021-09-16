Оккупанты обстреляли поселок Тарамчук, повреждены дома и линии электропередач

"В результате обстрела пострадали дома мирных жителей, в том числе дом социального работника гуманитарной миссии "Пролиска", также повреждены трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Населенный пункт полностью обесточен. В 9.20 обстрел возобновился", – отметил он.
Позже сотрудники миссии в Facebook уточнили, что мирные жители не пострадали. Осколки снарядов повредили окна, крышу и входную дверь дома сотрудника гуманитарной миссии "Пролиска". В ремонте нуждаются трансформаторная подстанция, опоры и линии электропередач. Населенный пункт полностью обесточен.
"13 июля во время обстрела в Тарамчуке были повреждены три дома, трансформаторная подстанция и линии электропередач. Прифронтовой населенный пункт почти месяц оставался без света, так как для выезда ремонтных бригад и возобновления электроэнергии в поселке были необходимы двухсторонние письменные гарантии прекращения огня", – напомнили в посте.
В Луганской области утром 16 сентября российско-оккупационные войска обстреляли город Счастье, ранен местный житель, повреждены административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
По данным Организации Объединенных Наций, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля.
10 сентября командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергей Наев сообщил, что тактическая обстановка на Донбассе ухудшилась.
Количество обстрелов со стороны боевиков на Донбассе с начала 2021 года растет в геометрической прогрессии, сообщил 14 сентября глава украинской стороны Совместного центра по контролю и координации прекращения огня Александр Апполонов. По его словам, такого дерзкого применения средств огневого поражения со стороны оккупантов не было с 2016 года.