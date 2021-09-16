15 сентября оккупанты на Донбассе нарушали режим тишины три раза – штаб ООС

Среди украинских военных за прошлые сутки потерь не было Фото: EPA

"Вблизи населенного пункта Новолуганское противник обстрелял позиции украинских военнослужащих из стрелкового оружия. В направлении Пивденного вооруженные формирования РФ осуществили обстрел из станковых противотанковых гранатометов. Неподалеку от Авдеевки российские оккупанты вели огонь из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм", – говорится в сообщении.

С начала суток 16 сентября нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано.