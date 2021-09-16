Боевики обстреляли Счастье, ранен глава местной ВГА

Оккупанты дважды обстреляли Счастье в направлении населенного пункта Веселая Гора, отметили в пресс-центре. По предварительной информации, стреляли из миномета калибра 82 мм.

"В результате обстрела были повреждены объекты гражданской инфраструктуры, а именно административное здание отдела пограничной службы, гражданский автомобильный транспорт. И получило ранения гражданское лицо, состояние его здоровья – удовлетворительное", – говорится в сообщении.

Раненый – руководитель городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, сообщили в ВГА "Бабелю". Его отвезли в больницу. В администрации отметили, что по городу выпустили пять мин калибра 82 мм, одна из них попала в здание Госпогранслужбы.

"Рядом с погранцами находится общежитие с гражданскими. В нем повыбивало окна. Пострадала еще машина, которую припарковали возле общаги. Обстрелов в Счастье не было с 2016 года", – написал в Facebook главред "Бабеля" Евгений Спирин.

Позднее он добавил, что с раненым чиновником все в порядке – "вытащили осколок, пошел на работу".

Об обстреле сообщается также на сайте Госпогранслужбы. Пограничники отметили, что боевики обстреляли место дислокации отдела пограничной службы "Счастье" 3-го пограничного отряда имени Героя Украины полковника Евгения Пикуса – подразделение находится непосредственно в населенном пункте, неподалеку от линии разграничения.

"Враг корректировал ведение огня беспилотным летательным аппаратом. В результате обстрела повреждены несколько единиц техники и административное здание", – говорится в сообщении.