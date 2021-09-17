"Почти 100-процентная заполненность больниц". Денисова сообщила об ухудшении ситуации с COVID-19 в ОРДО

"Получила информацию о росте уровня заболеваемости COVID-19 на временно оккупированной территории Донецкой области. Почти 100-процентная наполненность местных больниц повышает нагрузку на медиков, тем самым усложняя непростые условия, в которых они работают последние полтора года. Ежедневно фиксируют около 500–700 новых случаев", – заявила она.

Денисова добавила, что большинство госпитализированных не были привиты от коронавируса.

"Отмечу, что оккупационная власть использует только российскую вакцину, одобрение которой Всемирная организация здравоохранения приостановила", – написала омбудсмен.

Она призвала международные гуманитарные организации, которые имеют доступ к временно оккупированным районам Донецкой и Луганской областей, "сосредоточить внимание на ситуации", а также способствовать обеспечению местных жителей тестами на COVID-19, вакцинами, одобренными ВОЗ, медицинскими препаратами и средствами личной защиты.

"Призываю сограждан, проживающих на временно оккупированных территориях, быть внимательными к своему здоровью и при возможности вакцинироваться на подконтрольной правительству Украины территории", – добавила Денисова.