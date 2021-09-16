ВОЗ приостановила сертификацию российской вакцины "Спутник V"

По его словам, чтобы получить одобрение ВОЗ, производитель препарата должен предоставить информацию о месте производства, которое должно соответствовать установленным стандартам, о безопасности вакцины и о ее эффективности.

"Процесс одобрения вакцины "Спутник V" со стороны ВОЗ был приостановлен, так как во время инспекции на одной из фабрик, которая составляет часть производства вакцины, было обнаружено, что эта фабрика не соответствует новым правилам наилучшей практики производства", – объяснил Барбоса.

Он добавил, что Россия должна внести изменения в производственный процесс и сообщить об этом ВОЗ, после чего будет проведена новая инспекция.