Нежелание украинцев вакцинироваться от COVID-19 и законопроект об олигархах. "Свобода слова Савика Шустера". Трансляция

17 сентября в 21.00 на канале "Украина" и на YouTube-канале Shuster online началась трансляция ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера". В эфире обсудят нежелание украинцев вакцинироваться от коронавируса, а также законопроект об олигархах, инициированный президентом Владимиром Зеленским. Гости шоу – спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр юстиции Украины Денис Малюська, министр здравоохранения Виктор Ляшко; уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова и другие.
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