Законопроект об олигархах и нежелание украинцев вакцинироваться. 17 сентября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Гости программы будут говорить о том, почему украинцы не хотят вакцинироваться, а также обсуждать законопроект о деолигархизации. В частности, планируют говорить о том, кто может попасть в список олигархов и кто та первая женщина-олигарх, о которой говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщается на странице Шустер online в Facebook.
Гости студии:
- председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков;
- первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук;
- секретарь СНБО Алексей Данилов;
- министр юстиции Украины Денис Малюська;
- министр здравоохранения Виктор Ляшко;
- уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова;
- глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия;
- бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк;
- сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Раде Артур Герасимов;
- председатель парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк;
- бывший член Венецианской комиссии от Украины Марина Ставнийчук;
- генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.
Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.
ВИДЕО
Видео: Shuster online / YouTube
Контекст:
Программа Шустера выходит по пятницам с сентября 2019 года.