Законопроект об олигархах и нежелание украинцев вакцинироваться. 17 сентября в эфир выйдет "Свобода слова Савика Шустера"

Гости программы будут говорить о том, почему украинцы не хотят вакцинироваться, а также обсуждать законопроект о деолигархизации. В частности, планируют говорить о том, кто может попасть в список олигархов и кто та первая женщина-олигарх, о которой говорил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщается на странице Шустер online в Facebook.

Гости студии:

председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков;

первый вице-спикер Рады Руслан Стефанчук;

секретарь СНБО Алексей Данилов;

министр юстиции Украины Денис Малюська;

министр здравоохранения Виктор Ляшко;

уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова;

глава парламентской фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия;

бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк;

сопредседатель фракции "Европейская солидарность" в Раде Артур Герасимов;

председатель парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк;

бывший член Венецианской комиссии от Украины Марина Ставнийчук;

генеральный директор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала.

Трансляция ток-шоу начнется в 21.00.

ВИДЕО

Видео: Shuster online / YouTube