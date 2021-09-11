Статус основного союзника США вне НАТО не соответствует интересам Украины – Кулеба

Кулеба: У нас есть очень четкая цель приобретения полноправного членства в НАТО Фото: EPA

"Думаю, ответ на ваш вопрос – в названии статуса, на получение которого направлен был проект решения Верховной Рады. Звучит оно так: "Основной союзник США вне НАТО". В то же время, в соответствии с Конституцией Украины, у нас есть очень четкая цель приобретения полноправного членства в НАТО. То есть, Украина должна стремиться стать союзником США в НАТО, а не вне НАТО. Вот и все", – сказал министр.

Он заявил, что получение такого статуса "банально не соответствует интересам Украины".

"Потому что мы идем путем евроатлантической интеграции, членства в НАТО и США нас в этом поддерживают", – заявил глава МИД.

Он напомнил, что в 2017 году Верховная Рада уже принимала подобное обращение и оно остается в силе и надобности в принятии второго такого обращения нет.