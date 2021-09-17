В Италии всех сотрудников обязали получить COVID-паспорт

Около 75% итальянцев в возрасте от 12 лет уже сделали прививку от коронавируса Фото: EPA

Постановление вступит в силу 15 октября. После этой даты сотрудников, работающих без COVID-паспорта, будут отстранять от работы и штрафовать на сумму до €1000.

К госслужащим такие санкции будут применяться после пяти дней работы без COVID-паспорта, к частному сектору – с первого дня

По оценкам итальянского правительства, эти меры затронут 23 млн человек в Италии. При этом, по данным минздрава Италии, около 75% итальянцев в возрасте от 12 лет (40,7 млн) уже сделали прививку.